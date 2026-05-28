أخبار اليمن : العدلة يهنئ ابوراس بعيد الأضحى ويشيد بجهوده في الحفاظ على وحدة الصف

الصحة العالمية تحث على وقف إطلاق النار فى الكونغو بعد ارتفاع حالات الإيبولا

القاهرة الاخبارية: مذكرة التفاهم المتداولة بين واشنطن وطهران "منقوصة"

ممر شرفى فى تدريب المنتخب الوطنى احتفالاً بمرموش واللاعبين الجدد

الرئيس التونسى قيس سعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أبراج الخميس 28 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أسعار الذهب تهبط 1.3% مع تعقد جهود السلام بين واشنطن وطهران

بريطانيا ترفع سقف أسعار الطاقة 13% في يوليو بسبب أزمة إيران

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا بإلغاء الرسوم الجمركية على ​كثير من السلع الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:30 صباحاً - نظم لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، ممراً شرفياً، احتفالاً بتتويج عمر مرموش، لاعب الفراعنة ومانشستر سيتي الإنجليزي، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه.

 

كما تم الاحتفال باللاعبين الجدد، المنضمين للمنتخب لأول مرة، تحت قيادة حسام حسن، وهم: كريم حافظ ومصطفى زيكو، والمنضمان لأول مرة، أقطاي عبدالله وحمزة عبدالكريم.

موعد مباراة منتخب مصر وروسيا الودية غدا استعدادا لكأس العالم 2026

ويضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأربعاء، الرتوش الأخيرة على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا وديا المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

واستقر حسام حسن على منح الفرصة لبعض العناصر الجديدة في المنتخب في مباراة روسيا من أجل حسم القائمة النهائية لكأس العالم قبل السفر إلى أمريكا. ومن المقرر أن يمنح حسام حسن الفرصة لمحمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وطارق علاء وأقطاى عبد الله أمام روسيا من أجل حسم موقفهم النهائي من القائمة النهائية، خاصة أنه الأقرب أن يتم استبعاد أحدهم من القائمة المسافرة لأمريكا.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

وتقام المباراة الودية الأولى لمنتخب مصر أمام روسيا غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

تذاع مباراة مصر وروسيا الودية عبر شبكة قنوات أون سبورت.

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفراعنة المبدئية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم علي أن يتم اختيار من بينهم 26 لاعباً عقب ودية روسيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه  - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

أحمد صلاح

