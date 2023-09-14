لم يستطع الانتظار . عريس مصري يجن جنونه ويقوم بهذا التصرف الصادم بعروسته أمام المعازيم في صالة الفرح وجعل الغالبية يغادرون قاعة الفرح

انت الان تتابع خبر لم يستطع الانتظار . عريس مصري يجن جنونه ويقوم بهذا التصرف الصادم بعروسته أمام المعازيم في صالة الفرح وجعل الغالبية يغادرون قاعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قرر عريس مصري أن يكسر القاعدة، ويرتدي ملابس غير رسمية في حفل زفافه.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن“، لحظة دخول العريس وهو يرتدي تيشرت أبيض، وشورت أسود، وحذاء رياضي أسود أيضاً.

هل هو العريس حقا؟

وشكك البعض بأن يكون هو العريس حقاً، وقالوا ربما كان شقيق العروس أو العريس.

بينما أشار مغردون إلى أنه العريس حقاً، وسط اتهامات بمحاولة تصدر التريند فقط بهذا التصرف.ودائماً ما تشهد الأعراس المصرية تصرفات غريبة أبطالها العروس والعريس.

عروس ترقص وأخرى تقبل الأقدام

فمؤخراً، ظهرت عروس مصرية وهي تنزل على الأرض، لتقبل قدم عريسها.

ثم نهضت الفتاة وقامت باحتضان وتقبيل عريسها الذي لم يمانع تقبيل قدمه.

وأثار الموقف جدلاً بين الناشطين، ما بين من رأى أنه تصرف طبيعي وطريقة للتعبير عن الحب، بينما اعترض آخرون ورأوا أنه إهانة للمرأة.

كما انتشر مقطع فيديو قصير تظهر فيه عروس تخلع بدلة الزفاف، والتي كانت ترتدي تحتها بدلة رقص، وتبدأ بأداء رقص مثير أمامه وأمام المدعوين.

يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام “انت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.