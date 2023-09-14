انت الان تتابع خبر استعدوا للهلاك .. خبير جيولوجي يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعودية لزلزال ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلق الخبير الجيولوجي عبد الله العمري يوم الاثنين على إمكانية تعرض السعودية للزلازل وحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثها في المملكة. وأشار العمري إلى أن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وخاصة في مناطق شمال غرب وجنوب غرب المملكة بسبب موقعها الجغرافي. وأوضح أن منطقة شمال غرب المملكة، والتي تشمل خليج العقبة، مرتبطة بالبحر الميت والزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا والحزام التركي.

وأشار العمري إلى أن آخر زلزال حدث في تلك المنطقة كان في عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة زلزال تركيا الأخير 7.8 درجة على مقياس ريختر. وأوضح أن تأثير الزلزال كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية داخل الخليج، ومع ذلك تأثرت تبوك وانهدم جمرك الدرة ومناطق أخرى في المنطقة.

وأضاف العمري أن آخر زلزال حدث في المملكة كان في المنطقة الجنوبية الغربية، وهو زلزال اليمن في عام 1982، والذي أسفر عن مقتل 3 آلاف شخص في شمال اليمن.

وأشار العمري إلى أن وسط المملكة بعيد عن منطقة الزلازل، وكذلك منطقة شرق المملكة، ولكن بسبب قربها من مناطق تصادم الصفيحتين العربية والإيرانية، يشعر سكان الدمام والخبر بالزلازل نتيجة لتلك التصادمات.

وفيما يتعلق بتاريخ الزلازل في المملكة، يعود أقوى زلزال حدث في تاريخ المملكة إلى عام 1710 م، حيث أدى إلى انهيار الركن اليماني في الكعبة المشرفة.

2- في عام 1994، وقع زلزال في المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مما يعتبر زلزالًا متوسطًا.

3- في عام 1995، وقع زلزال العقبة بشدة 7.1 درجات، وألحق الضرر بمنطقة تبوك ومركز البدع.

4- في عام 2005، تعرضت منطقة العتيبة شمال مكة المكرمة لزلزال بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى الرغم من ضعف قوته، إلا أنه تسبب في بعض الانهيارات الصخرية.

5- في عام 2009، وقع زلزال في منطقة حرة الشاقة شمال شرق مدينة ينبع بقوة حوالي 5.4 درجات، وتسبب في انهيار بعض المباني في منطقة العيص، والتي تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن مركز الزلزال.

6- في عام 2014، وقع زلزال في جازان جنوب غرب المملكة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

7- في عام 2015، وقع زلزال في تبوك بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ولم يتسبب في أي آثار مدمرة.

8- في عام 2016، حدثت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في تبوك، وشعر بها سكان منطقة حقل والبدع ومركز بئر بن هرماس ومنطقة خليج العقبة.

الأسباب المؤدية لتكرار حدوث الزلزال في المملكة:

1- شق الأنفاق في المناطق الجبلية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تسبب في تخلخل طبقات القشرة الأرضية وزيادة احتمالية حدوث الزلازل.

تقع منطقة مكة المكرمة بالقرب من البحر الأحمر، والذي يحتوي على ثمانية صدوع تتسبب في حدوث الزلازل بصفة دورية. ومع ذلك، لا يشعر المواطنون في بعض الأحيان بهذه الزلازل بسبب ضعف قوتها.

وتوجد ثلاثة صدوع قديمة في المنطقة، بما في ذلك صدع الدام الذي يمتد بين جدة ومكة المكرمة. هذه الصدوع تساعد على انتشار الموجات الزلزالية والشعور بها.

تُقاس قوة الزلازل وتُحدد وفقًا لمقياس ريختر، ويمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى ثلاثة فئات:

الفئة الأولى: الزلازل الضعيفة التي تتراوح قوتها بين 1-4 درجات على مقياس ريختر، وعادةً لا يشعر بها معظم السكان. وعلى الرغم من ضعفها، قد يشعر بالزلزال أقلية من الناس، ولكنها لا تترك آثارًا كارثية على المناطق المتأثرة بها.

الفئة الثانية: الزلازل المتوسطة التي تتراوح قوتها بين 4-6 درجات على مقياس ريختر. قد تسبب بعض الآثار المصاحبة للزلازل.

الفئة الثالثة: الزلازل المدمرة التي تبلغ قوتها 7 درجات أو أعلى، وقد تصل إلى 10 درجات. تكون هذه الزلازل من النوع المدمر الذي يسبب دمارًا وأذىً لكل ما يتعرض له، حيث يمكن أن تدمر مدنًا بأكملها.

في السابع والعشرين من محرم لعام 1439 هـ، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن وقوع هزة أرضية في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة. وقد وقع زلزال خفيف اليوم بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20.88 كم من البحر الأحمر، وذلك على بعد 91 كم من محافظة الليث في جدة.

هذه الأحداث تذكرنا بأهمية الاستعداد والتأهب لمواجهة الزلازل والتعامل معها بشكل سليم. وعلى الرغم من أن الزلازل قد تكون خطرة، يمكننا تقليل الأضرار والحفاظ على سلامتنا من خلال اتباع إرشادات السلامة والبقاء على اطلاع على أحدث التطورات في مجال علم الزلازل.

في النهاية، فإن الوعي والتحضير هما المفتاح للتعامل مع الزلازل بشكل فعال والحفاظ على سلامتنا وسلامة مجتمعنا.

تقع محافظة الليث في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وتعتبر واحدة من أكبر محافظات المملكة. تنتمي المحافظة إلى إقليم تهامة، وتقع بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث تطل المحافظة على شاطئه الجميل الذي يعتبر من أجمل الشواطئ التي تطل على البحر الأحمر. لقد أطلق عليها لقب "لؤلؤة البحر الأحمر" نظرًا لجمالها الفريد وسحرها الخلاب.

تبلغ مساحة محافظة الليث حوالي 25 كيلومترًا مربعًا، وتعدد سكانها حوالي 91 ألف نسمة تقريبًا. يعيش سكان المحافظة في مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، حيث يجتمع فيها العديد من الأعراق والقبائل والجنسيات المختلفة.