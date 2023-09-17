انت الان تتابع خبر سعودية حسناء تفقد بوصلة الحياء وتوثق بالفيديو تفاصيل ليلة دخلتها ... وما فعله العريس العشريني معها جنن جميع الشباب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك يصور لحظة تواجه فيها العريس صعوبة في إيجاد رقم غرفة الفندق في ليلة زفافه. يظهر الفيديو العروسين وهم يتجولون في أحد الممرات التي تؤدي إلى الغرف، حيث يتقدم العريس بخطواته السريعة قليلًا أمام العروس في محاولة للبحث عن الرقم المطلوب.

وفي الفيديو، تعبّر العروس، التي قامت بتصوير المشهد ومشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن استغرابها قائلة: "لماذا نحتاج إلى كل هذا البحث؟ نحن في فندق الهيلتون الكبير، ونحن نبحث فقط عن رقم الغرفة. لا نعرف أين يوجد، قد توهمنا بأنه سيكون أمرًا سهلاً".