انت الان تتابع خبر أغرب واقعة في تاريخ المملكة السعودية.. شجرة كبيرة تتسبب بحصول مواطن سعودي على وظيفة مرموقة وبراتب كبير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شجرة تتسبب بحصول مواطن سعودي على وظيفة مرموقة وبراتب كبير

أغرب واقعة حقيقية حدثت في تاريخ المملكة

حكى مواطن سعودي قصة حصوله على وظيفة إضافية، تجعله قادرًا على العيش في مستواه المادي نفسه، عقب أن سقى شتلة شجرة صغيرة على طريق عام في العاصمة المقدسة.

والمواطن مقطع فيديو على صفحته الرسمية في تطبيق "تيك توك"، قال خلاله أنه ذهب بغرض التقديم على وظيفة إضافية في شركة، يقع مقر إدارتها في مكة المكرمة، وفي غضون ذلك،

عثر على شجرة صغيرة، فقام بسقايتها بالماء، واحتسب أجر سقايتها عند الله أن يهبه بذلك وظيفة تلائمه وأوضح المواطن بينما يحكي التفاصيل: "لما رشيتها مويه، قلت اللهم اجعل أجرها أنك توظفني في المكان اللي يناسب وضعي ومنزلتي، ومكان يحفظ كرامتي". وذكر أنه عقب مرور ثلاثة أسابيع فقط، حصل على وظيفة في شركة مرموقة.

مقطع الفيديو مبنى الشركة التي يعمل المواطن السعودي فيها حاليًا حيث قال: "شوفوا ربنا جابني هنا". وبين للمتابعين، أن بداياته كانت الحصول على وظيفة في الدور الأول، قبل أن ينتقل بعدها إلى دور علوي (الرابع أو الخامس)، وعلق على ذلك بالقول: "وأنعم الله عليّ بزملاء عمل فوق ما تتخيلوا.

في ختام هذا المقطع، يود المواطن أن يقدم نصيحة للجميع. يعتقد أنه يجب على الجميع أن يقوموا بالاستثمار في الشارع العام، سواء كان ذلك من خلال سقاية الزرع أو مساعدة الآخرين في تنقلاتهم أو أي نشاط آخر يخدم البلاد والمواطنين. وينبغي علينا أن ندعو الله أن يجعل أجرنا في هذه الأعمال الخيرة يسد حاجاتنا ويحقق أمانينا.