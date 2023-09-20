عايز تجنن زوجتك و تعيش معها أجمل ليالي العمر المشعللة؟ استخدم القرنفل بهذه الطريقة وقل وداعاً للعجز والحرمان!!

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الرياض - روايدا بن عباس - عايز تجنن زوجتك و تعيش معها أجمل ليالي العمر؟ استخدم القرنفل بهذه الطريقة وقل وداعاً للعجز والحرمان، حيث يعتبر القرنفل من أبرز المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن لجسم الإنسان، وقد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية الحديثة فوائد القرنفل ومساهمته في تعزيز القدرات الجنسية للرجال وذلك لأنه يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تلك الفوائد التي اثبتها العلم الحديث والطريقة الصحيحة لإستخدام القرنفل للرجال.

كشفت مؤسسة "Ben's Natural Health"، عن فوائد مذهلة في القرنفل تساهم في تحسين الصحة الجنسية للرجال والنساء على حدا سواء، حيث يتميز القرنفل بالكثير من الفوائد التي تساعد على تحسين الصحة الجنسية العامة لدى الرجال والنساء، وهناك من يعتمد على فوائده الصحية لإعادة الرغبة الجنسية إلى مسارها الصحيح.

وقد أثبت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة فاعلية القرنفل وقدرته العلاجية الخارقة في المساهمة في علاج الكثير من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان، ومن أبرز فوائد القرنفل التي اثبتها العلم الحديث، هي مساهمته في تعزيز القدرة الجنسية للرجال في غرفة النوم.

حيث أجريت دراسة عام 2003 على تناول القرنفل، وأثبتت أن تناوله قد حسن من القدرة الجنسية لدى الفئران الذكور؛ وعزز من رغبة تلك الحيوانات؛ مما ساعد في تحسين عملية التزاوج.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن القرنفل يرفع من مستويات هرمون التستوستيرون، ويعزز من وظيفة الخصية، وبالتالي فإن هذ النبات قد يزيد من مستويات التستوستيرون عند الرجال، مما يعزز الخصوبة، لكن قد تتأثر الخصوبة بالعكس عند الإكثار من تناوله؛ لذا يجب سؤال الطبيب عن الكمية التي يمكن تناولها.

كما يعمل القرنفل على تحسين العلاقات الحميمية حيث يعمل على زيادة تدفق الدم إلى القضيب، مما يحسن من كفاءة الانتصاب، وكذلك يمنع سرعة القذف؛ مما يزيد من الاستمتاع بالعلاقة بين الزوجين لفترة طويلة.وكشفت الدراسات أيضاً أن القرنفل يساهم في خفض نسبة العقم لاحتوائه على فيتامين ج وبعض الفيتامينات الأخرى التي تحسن من زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحميها، وكذلك تحسن من نشاطها.

فوائد القرنفل للرجال

يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة ، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي ، كما أنه بسبب المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي ، يعتبر من أكثر الأعشاب استخداما من قبل الرجال ، ومن فوائدة للجنس مايلي :

1- رفع مستويات هرمون التستوستيرون:

يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون ، وبالتالي بعد القرنفل منشط جنسي طبيعي ، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل ، وللحصول على هذه الخالدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي ، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة . ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون .

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية ، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون ، وتشمل هذه الأعشاب : القرفة ، والزنجبيل . كما يعتبر القرنفل أمرا مهما لصحة الرجل حيث يمكنه أيضا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة ، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء .

وقد استخدم القرنفل منذ عقود لزيادة الشهوة الجنسية عند الرجال في قارة آسيا، وقد اعتاد الرجال فيما مضى على مضغ بضعة براعم أو عيدان من القرنفل لتعزيز نشاطهم الجنسي. ويعود ذلك لزيادة مستويات التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية عند الرجال والنساء على حدٍ سواء.

2- علاج سرعة القذف:

تحدث العديد من الخبراء عن فوائد القرنفل لسرعة القذف عند الرجال والذي قد يكون ناتجاً عن التوتر، ويعتقد أنها من أهم فوائد القرنفل للجنس.

يمكن الاستفادة من زيت القرنفل لسرعة القذف بخلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل من كأس من الحليب بالقرفة وشربه يومياً لمدة شهر واحد على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف.

كما يمكن أن يستخدم زيت القرنفل موضعياً على الأعضاء التناسلية لعلاج سرعة القذف، وذلك بدهن الأعضاء التناسلية بزيت القرنفل لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع.

يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل ، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول ( Ethanol ) الموجود بنسبة 50 % من القرنفل.

3. تعزيز الصحة الجنسية:

4- علاج مشاكل الانتصاب:

يساعد القرنفل على تعزيز التروية الدموية للأعضاء التناسلية، كما أن فعاليته في زيادة مستويات التستوستيرون تساعد على علاج مشاكل الانتصاب عند الرجال.كما أن تعزيز مستويات التستوستيرون يؤدي إلى تقوية الانتصاب وبالتالي تعزيز الأداء الجنسي. وبالنسبة لكيفية استخدام زيت القرنفل للانتصاب، فيمكن دهن الأعضاء التناسلية والقضيب بزيت القرنفل لمدة ساعة قبل الجماع، ويجب غسل الزيت قبل النشاط الجنسي لتجنب تهيج الأعضاء التناسلية.

5- زيادة عدد الحيوانات المنوية:

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات الضرورية لعملية تصنيع الحيوانات المنوية مثل فيتامين إي (بالإنجليزية: Vitamin E) مما يساعد على زيادة عددها، كما أن القرنفل يحسن من حركة الحيوانات المنوية، مما يعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإخصاب.

بالإضافة إلى الفيتامينات، يحتوي القرنفل أيضاً على العديد من المعادن، والبروتينات، والدهون الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الجسم وأعضائه كافة بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

1- يحسن الرغبة الجنسية

لأنه يخفف التوتر الناجم عن الإرهاق والإجهاد، فهو يزيد الطاقة ويجعل المرأة في حالة من الرغبة لممارسة العلاقة الحميمة.

2- يعزز فقدان الوزن

بفضل مركباته المضادة للدهون ومضادات الكولسترول ، قد تحفز توابل القرنفل معدل التمثيل الغذائي، بالتالي يساعد الجسم على تقليل الوزن الزائد للنساء خاصة إذا قمت بدمجه مع بذور الكمون أو القرفة أو الفلفل الأسود.

3- يزيد من احتمال حدوث الحمل

يعزز من خصوبة المرأة بشكل أفضل، فهذه من الفوائد الرئيسية للقرنفل للمرأة أنه يزيد من احتمالات الحمل، لأنه تساعد في تعزيز التبويض.

4- يخفف من أعراض الدورة الشهرية

العلاج بالروائح العطرية للزيوت الأساسية هو الخيار المفضل للتعامل مع أعراض الدورة الشهرية، لذا، فزيت القرنفل العطري يخفف حدة الشعور بالألم والتشنجات، وكذلك يمكن استخدامه لتطهير الدم الفاسد الناجم عن الدورة الشهرية.