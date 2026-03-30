العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر بدأ..تعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:31 مساءً - مع اقتراب إسدال الستار على شهر مارس بدأ الحديث يزداد في الشارع المصري حول موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 في خطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بحسب ما أقرته الحكومة المصرية يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل، وتحديدًا:

اليوم: الجمعة 24 أبريل 2026

طريقة التطبيق: تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة

توقيت التنفيذ: عند منتصف الليل حيث تتحول الساعة من 12:00 إلى 1:00 صباحًا مباشرة

ويأتي اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير كخطوة ذكية تمنح المواطنين فرصة للتأقلم دون التأثير على مواعيد العمل أو الدراسة.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟

لا يقتصر الأمر على مجرد تغيير في التوقيت بل يحمل أبعا اقتصادية وعملية واضحة، أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لفترة أطول

زيادة ساعات النشاط اليومي خلال النهار بدلًا من الليل.

دعم خطط الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق كفاءة تشغيل أعلى

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي سيلاحظ المواطنون امتداد ضوء الشمس لفترة أطول خلال اليوم، وهو ما ينعكس على مواعيد الأنشطة اليومية سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية، ويمنح اليوم طابعًا أكثر حيوية.