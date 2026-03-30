خبر مفرح للمواطنين.. الداخلية المصرية تمد مبادرة ”كلنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:31 مساءً - في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية، برعاية رئيس الجمهورية، استمرار فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" بدءًا من أول أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، وذلك لتوفير احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة متميزة وأسعار مخفضة في مختلف أنحاء الجمهورية.

خصومات مبادرة "كلنا واحد" على السلع

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة للتيسير على المواطنين ومواجهة أعباء المعيشة، حيث تطرح المبادرة تخفيضات ملحوظة تصل إلى 40% على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، إلى جانب منتجات كبرى الشركات الصناعية والتجارية، بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبمشاركة عدد كبير من الكيانات الاقتصادية.

وكشفت الوزارة عن التوسع الكبير في نطاق المبادرة خلال هذه المرحلة، إذ تم التنسيق مع سلاسل تجارية كبرى ومنافذ بيع للخضروات والفاكهة، ليصل عدد الفروع المشاركة إلى 2642 فرعًا، بالإضافة إلى 160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، إلى جانب 107 قوافل متنقلة، بإجمالي 2909 منفذًا تغطي مختلف المحافظات، بما يضمن وصول السلع المدعمة إلى المواطنين في المدن والقرى على حد سواء.

منظومة "أمان" تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر

تواصل وزارة الداخلية تعزيز دورها المجتمعي من خلال منظومة "أمان"، التي توفر السلع الأساسية عبر نحو 1300 منفذ ثابت ومتحرك تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب القوافل التي تستهدف المناطق الأولى بالرعاية، مع إتاحة معرفة مواقع هذه المنافذ عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتعتبر مبادرة "كلنا واحد" من أبرز المبادرات المجتمعية التي تنفذها وزارة الداخلية، في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، حيث تستهدف دعم المواطنين، والمساهمة في استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، بما يعزز مستوى المعيشة ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعي في ظل الجمهورية الجديدة.