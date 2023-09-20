انت الان تتابع خبر قصةخلع اغرب من الخيال قضية مراهقة سعودية في محكمة جدة ومافعلت بعدها صدم الجميع.. تفاصيل مثيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت محكمة الأحوال المدنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حكمًا بمخالعة عريسين بعد مضي ثلاثة أشهر من عقد قرانهما، وقد أمرت المحكمة بإعادة المهر والشبكة للعريس الذي طلب الخلع بعد أن حظرته العروس على تطبيق "واتساب".

تلقت محكمة الأحوال المدنية بجدة دعوى من العريس يفيد بأنه قد عقد قرانه على فتاة جامعية، وقدم لها مهرًا قيمته 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى شبكة من الذهب، وتم الاتفاق على إقامة حفل الزفاف في وقت لاحق. ومع ذلك، نشبت خلافات بين العروسين تسببت في إلغاء الزواج.

وفقًا لصحيفة "عكاظ"، بعد أن اعترف الشاب بأنه استلم الذهب والمهر، تم إصدار حكم بمخالعة العروسين وتبليغ العروس بأنها ملزمة بالعدة الشرعية. كما تم إبلاغ الزوج بأن زوجته لم تعد تحل له إلا بعد عقد زواج جديد يتوافق مع الشروط الشرعية.

في دعواه التي قدمها، قال العريس: "زادت المشاكل بيننا وقامت العروس بحظر رقم جوالي وحظرتني على تطبيق 'واتساب'، ولم أتمكن من التواصل معها. ثم تواصلت مع والدها دون جدوى. لذا، أطلب من المحكمة أن تلزمها بالعودة إلى بيت الزوجية أو أن تعيد لي المهر وشبكة الخطوبة".

بعد عرض الدعوى على العروس ووالدها، قال الأب: "اختلى العريس بابنتي لساعات طويلة وقام بأفعال تجعله غير محبوب من قبلها. وابنتي غير مستعدة للانقياد له إلا بعد أن تكمل دراستها الجامعية بعد عامين".



في قضية مراهقة سعودية غريبة من نوعها، تمت محاكمة فتاة في مدينة جدة وصدمت الجميع بما فعلته بعد ذلك. تحدث والدها وأكد أنه كان يجلس ويختلي بعروسه، وهذا الأمر صحيح، بينما نفى بشدة أن يكون قد تكرهها كما زعمت. قصة خلع غريبة تجعل الخيال يسابق الواقع.