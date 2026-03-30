رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 06:34 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في نسخته التاسعة وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء جويدو بروسكو، والوفد المرافق له، وطلب نقل تحياته للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" في مجال إنتاج الغاز والبترول.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعات الغاز الطبيعي التي تنفذها شركة "إيني" في مصر، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مؤكدًا أن "إيني" شريك موثوق للغاية بالنسبة لنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاعي الغاز والبترول، وتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية العاملة في هذين المجالين بالسوق المصرية، معربا عن تطلعه إلى قيام شركة "إيني" بالتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاعا الغاز والبترول.

وخلال اللقاء، أعرب جويدو بروسكو عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأكد "بروسكو" التزام شركة "إيني" بمواصلة أنشطتها في مصر، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.

وأشار جويدو بروسكو إلى أن "إيني" تعمل وفقًا لاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور المهمة وهي تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعاتها الحالية في مصر، فضلًا عن التزامها بالدور المجتمعي بقطاع الصحة في مصر، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة اليوم في هذا الصدد تهدف إلى توفير ٤٠٠ سرير بإحدى المنشآت الطبية لخدمة مليون نسمة، وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي المهم الذي تلعبه شركة "إيني" الإيطالية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم كذلك ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.