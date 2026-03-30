الرئيس السيسي يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ بسبب حرب إيران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 06:13 مساءً - حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن الأزمة الحالية قد تتحول إلى أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران،.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، المنعقد في 30 مارس بمركز مصر للمعارض الدولية.

استمرار الحرب في إيران سيقود إلى صدمة واسعة في معروض النفط

وأشار إلى أن استمرار الحرب في إيران قد يقود إلى صدمة واسعة في معروض النفط، ما سيدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.

وأوضح أن العالم يواجه صدمتين متزامنتين، الأولى تتمثل في نقص المعروض من الطاقة، والثانية في الارتفاع الحاد للأسعار.

ولفت إلى أن وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل يبقى احتمالاً قائماً في ظل تطورات الأزمة.

استهداف منشآت الطاقة من شأنه تعميق الأزمة ويهدد بحدوث أزمة أمن غذائي عالمي

وأكد أن استهداف منشآت الطاقة من شأنه تعميق الأزمة التي قد يواجهها العالم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يمثل جرس إنذار حول أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة.

وحذر أيضاً من أن نقص الأسمدة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط قد يهدد بحدوث أزمة أمن غذائي عالمي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “ايجبس 2026”: “بوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، إن التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب دي أكتر من كده.. الرئيس.. من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك”.

