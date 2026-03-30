مصر وقبرص توقعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 07:10 مساءً - وكالات _شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز خلال خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

ووقع من الجانب المصري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومن الجانب القبرصي مايكل دانيوس وزير الطاقة والتجارة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

ويشهد المؤتمر ضخمة تضم أكثر من 500 شركة عارضة، و350 متحدثًا عالميًا يمثلون الحكومات والمنظمات وكبرى شركات الطاقة وكذلك حضور 51 شركة طاقة وطنية وعالمية، و13 جناحًا لدول مختلفة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية، ويدعم جهود تنمية موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر.

