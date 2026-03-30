نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات مصر من القمح تسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 06:13 مساءً - العربية نت _ سجّلت واردات مصر من القمح خلال شهر مارس أعلى مستوى شهري في تاريخها، في تحرك يعكس تسارع وتيرة التحوط الحكومة والقطاع الخاص ضد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي ألقت بظلالها على تكلفة الشحن وأسعار السلع عالمياً.

واستوردت مصر خلال مارس الجاري نحو 1.4 مليون طن، مثلت 40% تقريبا من إجمالي واردات الربع الأول من العام، بحسب بيانات حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.

أوضحت البيانات، أن واردات مارس الجاري توزعت بين 500 ألف طن لصالح الحكومة المصرية، ونحو 900 ألف طن لصالح شركات القطاع الخاص.

عزى مصدر بوزارة التموين ارتفاع الواردات خلال الفترة الأخيرة إلى رغبة الحكومة والقطاع الخاص في زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي أثرت على تكلفة الشحن، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة الأخيرة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال مصدر في واحدة من أكبر شركات استيراد الحبوب في مصر، إن تكلفة شحن الحبوب على أغلب الخطوط الملاحية ارتفعت حالياً بما يفوق 30%، مسجلة 40 دولاراً للطن في المتوسط مقابل 30 دولاراً قبل أزمة الحرب الحالية.

أوضح أن الأسعار العالمية للقمح آخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري، وقفزت بنحو 40 دولاراً في الطن منذ مطلع يناير لتُسجل حاليا نحو 220 دولاراً للطن، قبل إضافة تكاليف الشحن.

قفزت واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 25% على أساس سنوي، لتسجل 3.5 مليون طن مقارنة بـ 2.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business”.

أوضحت البيانات، أن ارتفاع الواردات جاء معظمه لصالح الحكومة المصرية التي قفزت حصتها إلى 46% من إجمالي واردات الربع الأول من العام، لتسجل 1.6 مليون طن مقابل أقل من 30% خلال الربع الأول من العام الماضي بنحو 840 ألف طن فقط.

وتراجعت حصة القطاع الخاص المصري من واردات القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة طفيفة إلى 1.9 مليون طن مقابل نحو 1.96 مليون طن في العام الماضي، بحسب البيانات.

ويقترب موسم الإنتاج المحلي للقمح المصري من الانطلاق، في منتصف أبريل المقبل على أقصى تقدير، وسط تقديرات حكومية بزيادة إنتاجية 6.5% على أساس موسمي، ليصعد الإجمالي إلى 9.8 مليون طن، بحسب بيان حديث لمجلس الوزراء المصري.

وكشفت وزارة الزراعة المصرية عن ارتفاع مساحات زراعة القمح خلال الموسم الجاري بنسبة تقترب من 13% لتصعد إلى 3.57 مليون فدان مقارنة بـ 3.16 مليون فدان في الموسم السابق.

وبشكل عام، تستهلك مصر سنويا ما يقرب من 20 مليون طن من القمح وتبلغ حصة منظومة الخبز المدعوم منها ما يصل إلى 10 ملايين طن، بالإضافة إلى واردات القطاع الخاص لتلبية احتياجات قطاعات المخابز والصناعات الغذائية وصادرات الدقيق.

وخلال العام الماضي، سجلت واردات مصر من القمح 12.3 مليون طن بانخفاض نسبته 12.7% على أساس سنوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واردات مصر من القمح تسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها خلال مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.