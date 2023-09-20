انت الان تتابع خبر نسيت تغطي عنقها..زلة لا تغتفر من الشيخة مهرة بنت حاكم دبي نشرت صورتها وعنقها ملطخ بعلامات شهر العسل.. ستدفع كل ثروتها عشان حذف الصور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في أول ظهور لها بشهر العسل، لفتت الأنظار الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بعد احتفالها بزواجها في حفل زفاف ملكي أصبح حديث البلاد العربية في الفترة الماضية.

نشرت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، صورة جديدة لها من شهر العسل، حيث ظهرت عليها علامات السعادة والحب.

كما شاركت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم فيديو جديد يتضمن بعض التفاصيل من الأجواء والديكورات التي تميزت بها حفل الزفاف، والذي أقيم في الخامس من يونيو.

أثارت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم الأنظار بعد حفل الزفاف، عندما شاركا صورًا تجمعهما معًا، وعكست الصور الرقي والفخامة.

أبهرت الشيخة مهرة، ابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجميع بأناقتها في حفل زفافها على سمو الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

احتفل الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم بزفافه على الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في الشهر الماضي في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

تم توثيق مجموعة من الصور التي تظهر لحظات من حفل الزفاف، حيث ظهرت الشيخة مهرة بفستان زفاف من تصميم دار إزرا كوتور للأزياء الراقية في الإمارات.

وقد ارتدت ساعة من دار شوبارد بسوار من الذهب الأبيض النقي وزُخرفت بأحجار ماسية تبلغ قيمتها حوالي 500 ألف درهم إماراتي.

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته اليونانية زيو غريغروياكوس. ولدت في 26 فبراير 1994. وتشتهر الشيخة مهرة بحبها للخيول وشغفها بعالم الفروسية، وقد عبّرت عن ذلك من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية وحققت لقب "فارسة الصحراء".

وحصلت الشيخة مؤخرًا على شهادة في العلاقات الدولية من إحدى الجامعات في لندن، واحتفلت بتخرجها من خلال نشر سلسلة من الصور على حسابها الرسمي على إنستغرام، بالإضافة إلى حصولها على شهادة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تشارك الشيخة مهرة في العديد من الفعاليات مثل المعارض وعروض الأزياء وحفلات توزيع الجوائز، بالإضافة إلى اهتمامها بالأعمال الخيرية والاجتماعية، حيث تساهم بانتظام في قضايا مثل الاستدامة البيئية وتمكين المرأة ومساعدة المحتاجين ودعم المواهب المحلية.