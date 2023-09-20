انت الان تتابع خبر جنون الغرائز.. شابة عمانية وقعت في حب عامل أجنبي وفجأة طلبت منه أن يمارس معها هذا الشيء المخجل والمعيب أمام الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يظهر فتاة في سن المراهقة، وقيل أنها من الجنسية العمانية، وهي تقوم بفعل غير لائق في أحد محلات التجميل. في الفيديو، طلبت الفتاة من عامل أجنبي السماح لها بتقبيله أمام الجميع.



أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً، حيث تم تصويره بواسطة الفتاة باستخدام هاتفها المحمول في أحد الأسواق التجارية. ظهر العامل الأجنبي في المحل والفتاة تقف أمامه وتخبره بأنها وقعت في حبه وتطلب منه أن يسمح لها بتقبيله

على الرغم من أن وجه الفتاة لم يظهر في الفيديو، إلا أن العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا هذا التصرف تجاوزاً للأخلاق والأدب الذي تتمتع به المرأة العمانية، بينما وصفه آخرون بأنه جنون المراهقة.



قام بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بربط تصرف الفتاة المراهقة مع العامل الأجنبي بارتفاع تكلفة المهور وتراجع الشباب عن الزواج بسبب هذه التكاليف المرتفعة التي لا يمكنهم تحملها.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن قيمة المهر في عمان تتراوح بين 10 آلاف و 15 ألف ريال عماني، وقد تختلف هذه القيمة من محافظة إلى أخرى



سجلت سلطنة عمان ارتفاعًا في عدد حالات الزواج خلال عام 2020 بنسبة 2.1٪ مقارنة بعام 2019، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف وثيقة زواج، بينما بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 3 آلاف حالة، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



تم إصدار مرسوم من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أبريل الماضي، يسمح بزواج العمانيين والعمانيات من الأجانب. وتضمن المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية عدة مواد تهدف إلى تنظيم هذه العملية.

في المادة الأولى من المرسوم، تم إلغاء المرسوم السلطاني رقم 58/93 الذي كان ينظم زواج العمانيين من الأجانب وتم إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجنسية العمانية. وفي المادة الثانية، تم التأكيد على ضرورة أن لا تتعارض هذه الأحكام مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو أي حكم قانوني آخر.

أما المادة الثالثة، فتتطلب توثيق المستندات التي تثبت زواج العمانيين من الأجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقًا للقوانين المعمول بها.

وفي المادة الرابعة، يتم الاعتراف بالمستندات التي تم توثيقها من قبل جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، بشرط التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية وبدون تعارض مع الأحكام الأخرى للمرسوم.



يجدر بالذكر أن زواج العمانيين من الأجانب والعمانيات من الأجانب قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتعود هذه الزيادة إلى عدة أسباب، منها غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج داخل البلاد.

يجب الإشارة إلى أن هناك فارقاً كبيراً في عدد الذكور والإناث في سلطنة عمان، حيث يتفوق عدد الذكور بأكثر من 22 ألفاً، وفقاً لتعداد السكان لعام 2020. يعكس هذا الفارق توزيع السكان في البلاد ويعكس أيضاً عدة عوامل اجتماعية وديموغرافية.