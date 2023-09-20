انت الان تتابع خبر وداعا لحب الشباب المؤلم.. خبيرة تغذية تسعد قلوب كل الفتيات وتكشف عن حمية غذائية تزيل حب الشباب إلى الأبد وبلا أي أدوية للبشرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك أسباب عديدة تؤدي إلى ظهور حب الشباب والتهابات الجلد، ومن بينها التغيرات الهرمونية في الجسم والإفراط في تناول السكر وعدم الاهتمام بالنظافة. وتشير الدكتورة ناتاليا كوزلوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إلى أن هناك أطعمة تحفز ظهور حب الشباب عن طريق تحفيز عمل الغدد الدهنية، مثل حليب البقر. وذلك لأن الأبقار تنتج هرمونات خاصة أثناء فترة الحمل تنتقل إلى الحليب، وعندما يرتفع مستوى هذه الهرمونات في جسم الإنسان يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، يحفز السكر والكربوهيدرات إنتاج الغدد الدهنية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى الأشخاص الذين يتناولون الكثير من المشروبات الغازية المحلاة والخبز الأبيض والأرز الأبيض والشوكولاتة والفطائر.

يمكن تنظيم مستوى السكر في الدم عن طريق تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الشوفان والبقوليات والتفاح والجزر. ووفقًا للدكتورة كوزلوفا، غالبًا ما يتم تشخيص انخفاض مستوى مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والسيلينيوم لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب. ولذلك، يجب تناول اللوز والفول السوداني والمكسرات البرازيلية لرفع مستوى هذه المضادات الأكسدة.

تنصح الدكتورة بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، ويتناسب مع كمية الطاقة التي ينفقها الشخص. وتنصح أيضًا بالتخلي عن تناول الكربوهيدرات البسيطة والوجبات السريعة واستبدالها بالخضروات والفواكه وزيادة شرب الماء.