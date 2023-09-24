انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها أمها.. الصاروخ ملكة جمال العرب شمس الكويتية تستعرض مفاتنها بإطلالة قوية غلبت ملكة جمال لبنان هيفاء وهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام

ظهرت شمس الكويتية في الصور المثيرة للجدل وهي ترتدي فستان مجسم بارضية سوداء منقط بالابيض وبتصميم مميز للغاية من الخضر والبطن ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت خصلات شعرها على وجهها منسدلة بتسريحة إنسيابية ناعمة.

تعرضت شمس الكويتية لانتقادات حادة من المتابعين الذين وصفوا إطلالتها بالجريئة وبأنها لم تحترم شهر رمضان المبارك.

تشارك شمس الكويتية فى مسلسل “سره الباتع” وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.