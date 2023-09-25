انت الان تتابع خبر "بعد غيابه عن صراع العمالقة: بيج رامي يفقد حضوره المُهيب في مستر أولمبيا لهذا العام، ما الأسباب والتداعيات؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن ممدوح السبيعى، المعروف بـ"بيج رامى"، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام بسبب الإصابات التي يعاني منها. ونشر بيج رامى على صفحته في موقع فيس بوك أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع فريقه ولكي يعمل أكثر على البطولات القادمة.

وقال بيج رامى: "بعد التشاور مع فريقي، قررت أخذ استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا لهذا العام والتركيز أكثر على البطولات القادمة".

كان بيج رامي قد دخل معسكرًا تجهيزيًا للبطولة في دبي خلال الشهر الماضي بعد زيارته القصيرة لأسرته في القاهرة.

وقد حقق بيج رامي المركز الرابع في بطولة أرنولد كلاسيك التي أقيمت في ولاية أوهايو الأمريكية للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح وشارك فيها نخبة من أبطال العالم.

وقد توج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا لعامين متتاليين، وهو أول مصري وعربي يحقق هذا اللقب مرتين على التوالي.