وصفة العرسان التي يبحث عنها جميع الرجال ليالي كلها نار وشعلله.. استخدم الفازلين بهذه الطريقة الجهنمية وشاهد كيف تزداد قوتك اضعاف المضاعفة وستصبح بقوة 1500 اسد افريقي في الفراش؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - الفازلين هو منتج طبيعي مفيد للبشرة وله العديد من الاستخدامات العلاجية والتجميلية. يعرف الفازلين تجاريًا باسم مبتكر الفازلين، ويتكون أساسًا من جيلي النفط أو جل البتروليوم. يتكون الفازلين من مزيج زيتي يحتوي على هيدروكربونات البترول، والتي تستخدم أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى.

يعتبر الفازلين من أهم المواد الطبيعية التي يستخدمها النساء لحماية البشرة من العوامل الخارجية. تم اكتشاف الفازلين في عام 1859 عندما سافر روبرت تشييزيبرو، وهو كيميائي من بروكلين في الثانية والعشرين من العمر، إلى بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط المكتشفة حديثًا.

استمع عمال النفط إلى شكاوى حول وجود ترسب يشبه البارافين على قضبان المضخات الفولاذية. ولكنهم اكتشفوا أن هذا الترسب يحتوي على مرهم مسكن ومطهر للحروق والجروح. لفت ذلك انتباه تشييزيبرو الذي قام بفحص عينات من هذا الترسب واكتشف أنه يمكن استخدامه كمرهم. عمل تشييزيبرو على تنقية هذا الترسب وأسس معملًا لصنع البلسم الجديد الذي سماه فازلين.

يتم بيع فازلين النفط الهلامي اليوم في 140 بلدًا، وقد وجد المستهلكون آلاف الطرق لاستخدامه. يستخدمه صيادو الأسماك كطعم في صناراتهم، وتعتمده النساء لإزالة الماكياج عن العين، ويطلي السباحون به أجسامهم قبل الغطس في الماء الجليدي، ويستخدمه مالكو السيارات لحماية كابلات البطارية من التآكل.

توفي تشييزيبرو في عام 1933 عن عمر يناهز 96 عامًا. وفي أثناء مرضه، طلى جسده بالفازلين وقال إن حياته الطويلة تعود إلى هذا البلسم.

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة مسنة تستعرض يديها الجميلتين وأظافرها القوية. وأوضحت المرأة أن سر جمال يديها رغم تقدمها في العمر هو استخدامها للفازلين بعد أعمال المنزل.

يعتبر الفازلين رفيقًا للكثير من النساء في غرف النوم، حيث يستخدمنه قبل النوم للاستفادة من فوائده المتعددة. ومن هذه الفوائد:

1- الحفاظ على رطوبة الوجه واليدين: يعمل الفازلين على تأمين الرطوبة في الوجه دون إضافة أي مواد أخرى قد تسبب تهيج البشرة. يمكن للفازلين أن يساعد في استعادة مستوى الرطوبة والنعومة الطبيعية للوجه عند استخدامه قبل النوم. بفضل قدرته على تغذية طبقات الجلد العميقة وترطيبها بشكل قوي، يمنح الفازلين البشرة نعومة لا مثيل لها، مما يوفر الراحة والاسترخاء للنساء. يجب غسل الوجه واليدين جيدًا قبل وضع الفازلين والذهاب إلى النوم.

2- إزالة مكياج العيون: يمكن استخدام الفازلين بأمان لإزالة مكياج الوجه والعيون، حيث لا يسبب أي ضرر للبشرة أو المنطقة المحيطة بالعيون. بفضل تركيبته الدهنية والزيتية، يسهل الفازلين إزالة المكياج المقاوم للماء مثل الماسكارا وغيرها.

3- حماية الشفاه من الجفاف والتشقق: يمكن أن تسبب العوامل البيئية مثل الرياح وأشعة الشمس الحارقة جفاف وتشقق الشفاه. يساعد استخدام الفازلين على حماية الشفاه من هذه العوامل الجوية الضارة والحفاظ على نعومتها. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفازلين بأنه خالي من العطور والمواد المهيجة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي دون أي تحسس.

4- تثبيت شعر الحواجب: يُعتبر الفازلين حيلة فعالة لتثبيت شعر الحواجب، حيث يمكن وضع كمية صغيرة منه على الحواجب لمنع تحركها. كما يساعد الفازلين في الحفاظ على لون الحواجب عند استخدام قلم الحواجب، ولكن يجب تجنب وضع كمية كبيرة لتجنب تدمير المظهر الطبيعي للحواجب.

5- لتصفيف الشعر ومعالجة التقصف، يمكن وضع كمية قليلة من الفازلين على الشعر المتقصف وتوزيعه على طول الشعر. ستجدين فائدة كبيرة حتى عندما ترغبين في عمل تسريحة ذيل الحصان أو أي تصفيفة شعر أخرى.

6- لنتف الحواجب، يمكن جعل عملية نتف الحواجب أسهل بوضع القليل من الفازلين على جلد حاجبيكِ قبل إزالة الشعر. الفازلين سيجعل الجلد طرياً ويضعف مقاومة الشعر، لذا يمكنك استخدامه إلى جانب الملقط.

7- معالجة الهالات السوداء، يساهم الفازلين في حل مشاكل الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وذلك من خلال خلط كمية من الفازلين مع بضع قطرات من عصير الليمون ثم وضعها حول العينين وتركها لمدة ساعة قبل النوم. يمكنك استمرار تطبيق هذه الطريقة حتى تشعري بالتحسن.

8- لتفتيح الخدود، يمكن استخدام الفازلين كمنتج جمالي لتفتيح الخدود بدلاً من مستحضرات باهظة الثمن. قومي بوضع طبقة رقيقة جداً من الفازلين على عظام الخدود، وسوف يمنحك توهجًا وإشراقة واضحة وطبيعية. يمكنك أيضاً وضعه على الجفون لإظهار ما يسمى بالنظرة الرطبة.

وصفة الفازلين واللبن لعلاج حروق الشمس:

يمكن للسيدات استخدام الفازلين قبل النوم لعلاج حروق الشمس في فصل الصيف، وذلك من خلال الوصفة التالية: اخلطي كمية معتدلة من الفازلين مع ملعقة من اللبن.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدًا لإزالة الشوائب من البشرة.

ضعي مزيج الفازلين واللبن على الوجه لمدة ساعة ثم اغسليه.

يمكن ترك المزيج على الوجه طوال الليل وتكرار العملية لمدة أسبوع للحصول على فوائد مذهلة.

ملاحظة: قد لا يكون استخدام الفازلين لعلاج حروق الشمس فعالًا في بعض الحالات، حيث يمكن أن يسد المسامات ويعرقل عملية التنفس الجلدية. لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه. ومع ذلك، هناك فوائد عامة للاستخدام الآمن للفازلين في بعض الحالات:

يساعد الفازلين في تسريع عملية شفاء الجروح، وتشير بعض الدراسات إلى أهمية استخدامه في تغطية مناطق الجروح بعد الجراحة، حيث يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

يعمل الفازلين كحاجز واقٍ للرطوبة، مما يساعد في ترطيب الجلد الجاف والمتشقق.

يمكن استخدام الفازلين لتهدئة وتلطيف البشرة بعد التعرض للشمس أو للعوامل الجوية القاسية.

يعتبر الفازلين منتجًا آمنًا لترطيب الشفاه الجافة والمتشققة، كما يمكن استخدامه لتهدئة وترطيب البشرة الحساسة حول الشفاه.

يمكن استخدام الفازلين كمزيل للمكياج، إذ يساعد في إزالة الأوساخ والشوائب من الوجه.

عند استخدام الفازلين، يجب تجنب استخدامه على الجروح المفتوحة أو الحروق الشديدة، ويجب عدم استخدامه على البشرة الملتهبة أو الملتهبة.

عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الشخصي للفازلين على البشرة، قد تظهر بعض الردود الفعل المختلفة. قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية أو تهيج عند استخدامه. إذا لاحظت أي تفاعلات سلبية، فمن الأفضل التوقف عن استخدامه والتوجه مباشرة إلى الطبيب لتقييم الحالة.