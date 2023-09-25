انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب "المقزز".. زوجه الشيف ابو جوليا تفضح زوجها للعلن وتكشف سره المخجل للجميع والجمهور في صدمه كبيره والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان سماح سهيل، زوجة الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا، عن انفصالهما، تساءل الكثيرون عن سبب هذا الطلاق المفاجئ. وقد أثار هذا الخبر حالة من الحزن والصدمة لدى متابعي الشيف الشهير الذين يعدون بالملايين. وقد نشرت سماح سهيل على حسابها الشخصي على فيس بوك تدوينة قالت فيها: "لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك". ومن خلال هذه التدوينة، أعربت سماح عن تجربتها الصعبة مع الحب والطلاق. وتشير التسريبات إلى أن الشيف أبو جوليا تم ضبطه وهو يخون زوجته، وهو ما يعزز فرضية أن هذا هو السبب الرئيسي وراء انفصالهما. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشيف أبو جوليا لم يعلق على هذا الأمر واستمر في مشاركة متابعيه الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. لمن لا يعرفه، الشيف أبو جوليا هو فلسطيني يدعى محمد خالد سبيته وهو من مواليد غزة ويبلغ من العمر 32 عامًا. بدأ شغفه بالطبخ عندما كان في الثالثة عشرة من عمره أثناء مساعدته لجدته خلال فترة مرض والدته. وفي سن الخامسة عشرة، بدأ حياته العملية في ورشة والده للحدادة، واستمر في العمل بها حتى قراره بمغادرة فلسطين. بالرغم من الانفصال، يظل الشيف أبو جوليا محبوبًا ومشهورًا بمهاراته الطهو الاستثنائية، ويتابعه الملايين حول العالم. ونأمل أن يتجاوز هذا الفصل الصعب في حياته الشخصية ويستمر في تقديم الأطباق الشهية التي اشتهر بها.

حصل الشيف أبو جوليا على شهادته الجامعية في الأدب الإنجليزي، وانتقل بعدها للعيش في بريطانيا في عام 2017 مع زوجته الطبيبة سماح سهيل التي كانت تواصل دراستها في الطب.

يعتبر الشيف الفلسطيني أبو جوليا واحدًا من أبرز الأسماء المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مجال الطهي الحديث والتقليدي. يتميز أبو جوليا بأسلوبه الخاص في الطبخ وكلماته المميزة التي تبقى في ذهن كل من يتابعه. نجح أبو جوليا في اكتساب مكانة خاصة في قلوب الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم بفضل طريقته الفريدة في تقديم وصفات الطعام المختلفة.

تخرجت سماح سهيل، زوجة أبو جوليا، من جامعة لندن الإمبراطورية، التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات في العالم. حاليًا، تعمل سماح كطبيبة في أحد المستشفيات البريطانية.

لم يكشف الشيف أبو جوليا الكثير عن زوجته، حيث يُعتبر "مثالًا للرجل الشرقي المحافظ" الذي لا يحب الظهور مع زوجته في الأماكن العامة. يفضل أبو جوليا أن تبقى زوجته بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

عادةً ما يظهر أبو جوليا بمفرده أثناء تصويره لفيديوهات الطبخ، ولكن تتضمن تلك الفيديوهات تعليقات زوجته الطريفة بصوتها دون ظهور صورتها. كما اشتهر أبو جوليا بطلب زوجته تذوق الأطباق التي يقدمها، حيث يقول دائمًا: "ذوقي يا مرتي".

أصبح نجم وسائل التواصل الاجتماعي أبو جوليا مشهورًا بفضل أفلام الطبخ الخاصة به. وقد وصفته قناة الجزيرة بأنه "أشهر طاهي عربي على فيسبوك".