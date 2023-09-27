انت الان تتابع خبر نبتة جبارة تخفض السكر التراكمي بالدم خلال 30 دقيقة.. أقوى من إبرة الإنسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتهر الجنسنج بفوائده الصحية الكبيرة، وهو نبات عشبي يتم تصنيعه على شكل عبوات تسهل استخدامه في كل حين كنوع من أنواع الشاي.

ومؤخراً أجريت دراسة في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أظهرت أن نبات الجينسنج يتمتع بخصائص مضادة لمرض السكري.

وأكدت الدراسة المنشورة في صحيفة الأغذية الطبية أن نبات الجينسنج يساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط من تناوله. وأشار الباحثون إلى أن مستخلص الجينسنج فعال وآمن ويعتبر علاج إضافي في إدارة مرض السكري النوع الثاني بشكل عام، ونادراً ما يسبب تأثيرات سلبية على الأنسولين الصائم أو مقاومة الأنسولين، وأظهر تحليل أجري عام 2016 تحسناً في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنج.

كما ذكر علماء كنديون أن عشبة الجنسنج يمكن أن تكون علاجاً للسكري، حيث اكتشفوا أن تناول هذه العشبة قبل الوجبات يخفف من مستوى السكر في الدم سواء لدى المصابين بالسكري أو غيرهم.

وأوضح الدكتور فلاديمير فوكسان من كلية الطب بجامعة تورنتو الذي قاد فريق البحث أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون إجراء وقائياً أو علاجياً.

قال الباحثون إن التحكم في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات يعتبر إجراءً مهمًا جدًا للتعامل مع مرض السكري. وقد أظهرت دراسة أجريت على مجموعتين من المشاركين أن تناول كبسولات تحتوي على نبتة الجنسنج الأمريكي قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

أجريت الدراسة على مجموعة من المصابين بالسكري ومجموعة من الأشخاص الأصحاء. وتناول المشاركون كبسولات الجنسنج قبل وجبة الطعام بأربعين دقيقة أو مع الوجبة. وقد أظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالسكري، وتحسنًا في مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء.