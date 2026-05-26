وزارة التعليم: الحصول على رقم جلوس طلاب الثانوية مجانا من المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 10:24 صباحاً - يحصل طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل على بطاقات أرقام الجلوس من المدارس مجانا دون دفع أى رسوم، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الطالب يحصل على رقم الجلوس مجانا من المدرسة المقيد بها دون أى رسوم.

وأوضحت أنه يكفى أن يقوم الطالب بمعرفة رقم جلوسه واللجنة التى سيؤدي فيها الامتحان من موقع الوزارة وليس بالضرورة الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة وإن كان الأفضل الاحتفاظ ببطاقة رقم الجلوس حتى يقوم بنقل أرقام الجلوس من هذه البطاقة إلى ورقة البابل شيت داخل اللجنة بشكل صحيح حتى لا ينسى رقم الجلوس.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا 1 يونيو المقبل و2 من نفس الشهر يتم تسليمها إلى المدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026

- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.