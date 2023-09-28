انت الان تتابع خبر سمكة يوم القيامه تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... شوهدت قبل أسابيع قليلة وهذا ما حصل بعدها.. لن تصدق عيناك!!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ ظهور سمكة "الزلزال" الغريبة وهي تطفو قبالة سواحل تايوان في يوليو الماضي، بدأت المخاوف من وقوع كارثة طبيعية قريبة، وفقًا لما ذكره موقع دايلي ميل.

ظهرت سمكة المجداف العملاقة، التي تعرف أيضًا بـ "سمكة يوم القيامة"، وهي تطفو بشكل غامض في وضع مستقيم، بالقرب من منطقة رويفانغ في تايبيه، مما يزيد من رعبها.

تبلغ طول السمكة 8 أقدام، وتظهر حراشفها الفضية بها ثقوب، ويُعتقد أنها نتيجة لدغات من سمكة قرش.



يُعتقد على نطاق واسع أن هذا المخلوق النادر هو نذير للكوارث الطبيعية، ويُقال إنه يظهر قبل حدوث موجات تسونامي وزلازل.



وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يُثبت علميًا، إلا أن وجودها فاجأ الغواصين، وأثار خوفًا لدى البعض من حلول يوم القيامة.

حدثت الكوارث الطبيعية التالية منذ رصد السمكة المشؤومة:

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