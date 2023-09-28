انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصلنا قبل الكارثة العظمى.. الارصاد الاردنية تطلق تحذيرات قاسية اللهجة وتطلب من المواطنين البقاء في بيوتهم.. وقد اعذر من انذر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر يوم الخميس بموجة حارة ترافق منخفضًا سطحيًا حراريًا. وبحسب الأرصاد، ستظل المملكة تحت تأثير هذه الموجة الحارة حيث ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة. وستكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما ستكون حارة جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ومن المتوقع أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وستكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وقد تنشط أحيانًا.

أما في الليل، فستكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيًا في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وستكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.