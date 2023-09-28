انت الان تتابع خبر سر النوم العميق: اكتشف تمرين (أقدام الكريكيت) وكيف يحقق راحتك من خلال قدميك، لن تصدق كيف سيساعدك هذا التمرين على الحصول على نوم هانئ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عندما تقوم بتمارين أقدام الكريكيت، فإنها تعمل مثل المهدئ، حيث تساعد في تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتقليل القلق والتوتر. وبالتالي، فإنها تساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم بشكل أفضل.

تحسن النوم

عندما تمارس تمرين أقدام الكريكيت، فإنها تساعد في تحسين جودة النوم. فعندما تكون قد قمت بتدليك قدميك وتحفيز نقاط الضغط الإبري فيهما، فإنها تعزز تدفق الدم وتساعد على تهدئة العضلات والأعصاب. وبالتالي، فإنها تساعدك على النوم بشكل أعمق وأكثر هدوءًا.

تحسين الهضم

يمكن أن يكون لتمرين أقدام الكريكيت تأثير إيجابي على الهضم. فعندما تقوم بتدليك قدميك وتحفيز نقاط الضغط الإبري فيهما، فإنها تساعد على تحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم. وبالتالي، فإنها تساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات وتحسين عملية الهضم بشكل عام.

تنشيط الطاقة

عندما تمارس تمرين أقدام الكريكيت، فإنها تساعد في تنشيط الطاقة في جسمك. فعندما تقوم بتدليك قدميك وتحفيز نقاط الضغط الإبري فيهما، فإنها تعمل على تحريك الطاقة في الجسم وتعزيز الدورة الدموية. وبالتالي، فإنها تساعدك على الشعور بالنشاط والحيوية خلال اليوم وتحسين أدائك العام.

في الختام، يمكن أن تكون تمارين أقدام الكريكيت فعالة للنوم وتحسين الراحة. جرب هذا التمرين قبل النوم واستمتع بنوم هادئ ومريح.

تُعَدُّ تمارين "أقدام الكراركيت" أيضًا من أنواع المدخلات الحسية المهدئة. وتعتبر هذه التمارين تحفيزًا يتضمن أصواتًا أو حركاتٍ متكررة مثل برم الشعر والنقر بالقدم وارتداد الساق. تُجرى هذه التمارين لمساعدة الأشخاص على تحويل انتباههم عن مشكلات التوتر وقلة النوم والأرق. ونظرًا لاختلاف أساليب التحفيز والتهدئة الذاتية من شخص لآخر، يجب أن نأخذ في الاعتبار كيف ومتى يمكن أن تحدث حركة أقدام الكراركيت وما هو السبب الذي يمكن أن يكون وراءها. وبالنسبة للكثير من الأشخاص، تُعتبر حركة أقدام الكراركيت حركةً غير واعية تحدث أثناء النوم.