تحذير عاجل وهام لجميع المحلات بالسعودية من فتاة متنكرة تقوم بهذه العمل المريب تعرف على شكلها قبل وقوع الفأس بالرأس!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على امرأة تعمل كصيدلية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية بتهمة تلقي رشوة. ووفقًا للبلاغ الصادر عن السلطات، فإن الامرأة قد تلقت مبلغ 12 ألف ريال سعودي مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو.

وقد تم تحرير بلاغ بعد تلقي الهيئة الصحية بريدًا إلكترونيًا من السيدة تطلب فيه شراء الحقنة المذكورة. وبعد التحقيق والتأكد من صحة الشكوى، قامت الهيئة بالاتصال بالسيدة ووافقت على شراء الحقنة مقابل المبلغ المذكور.

وعند وصول السيدة إلى الصيدلية لاستلام الحقنة، تم القبض عليها وتم ضبط المبلغ المالي والحقنة بحوزتها.

أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الترند وتم تداوله بشكل واسع. وزاد البحث عن معلومات حول حقنة هرمون النمو، حيث تبين أنها تستخدم في بعض الحالات لزيادة الخصوبة وتأخير علامات الشيخوخة.

هذا الحادث يعكس التزام السلطات الأمنية السعودية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة القطاع الصحي. ويجب أن يكون هذا الحادث تحذيرًا لكل من يفكر في ارتكاب أعمال فاسدة في هذا القطاع الحيوي.