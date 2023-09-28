انت الان تتابع خبر الشجرة معجزة .. تعالج 300 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة 10 اضعاف وفوائد أخرى لا تحصى!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتميز شجرة المورينجا عن غيرها بأن كل جزء منها له العديد من الفوائد. يعود موطنها الأصلي إلى الهند، وتنمو أيضًا في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. تُعرف هذه الشجرة أيضًا بالشجرة المعجزة نظرًا لقدرتها على علاج العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة.

تحتل شجرة المورينجا مكانة كبيرة في مجال الطب البديل، حيث تُستخدم في علاج ما يقرب من 300 مرض وتحافظ على سلامة الكبد. تعتبر أوراق الشجرة هي الجزء الأكثر استخدامًا في العلاج، حيث يتم استخراج مكوناتها النشطة لصنع أقراص وزيوت علاجية.

تضم شجرة "المورينجا" 14 صنفًا، وأشهرها صنف يعرف بالمورينجا أوليفيرا. يُعتقد أن هذا الصنف هو الأكثر فعالية في العلاج وقد اكتسبت الشجرة اسمها العلمي منه. يُطلق على هذه الشجرة أيضًا لقب "الشجرة المعجزة"، نظرًا لقدرتها على الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض.

تؤكد المهندسة مريم حنا أن شجرة "المورينجا" قادرة على الوقاية والعلاج من أكثر من 300 مرض. وعلى الرغم من استخدامها على نطاق واسع في العديد من الدول مثل الصين وأمريكا وأوروبا والهند، إلا أنها لا تزال غير معروفة في مصر. وتشير إلى أن الأجداد المصريين كانوا أول من استخدموا هذه الشجرة العجيبة بسبب فوائدها الصحية.

توضح المهندسة مريم حنا أن هذه المعلومات هي جزء صغير من ما توصلت إليه الأبحاث العلمية الحديثة حول فوائد شجرة "المورينجا". وتشير إلى أنه لتحقيق أقصى استفادة وشفاء من الأمراض، يجب تناول المورينجا لفترة طويلة، على الأقل 3 أشهر متواصلة، حيث يمكن ملاحظة التحسن المستمر خلال هذه الفترة.

تم الكشف مؤخراً عن فوائد مدهشة لنبات المورينغا، وهو نبات يعتبر من الأعشاب الطبية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمركبات الطبيعية التي تعزز الصحة وتعالج العديد من الأمراض. تعتبر أوراق المورينغا الجزء الأكثر فائدة من النبات، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمركبات النباتية النشطة.