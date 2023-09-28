انت الان تتابع خبر اكتشاف أثري غير مسبوق من قبل ونادر في هذه الدولة عربية وخبراء الآثار من كل حد وصوب يهرعون إلى هذا المكان.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتميز المنطقة العربية بثرواتها الطبيعية الغنية والتاريخ العريق الذي يتحدث عن حضاراتها القديمة التي ازدهرت على مر العصور. وما زال العلماء يكتشفون أثارًا نادرة في عدة دول عربية، إلى جانب الكنوز التي تعتبر ثروة للدول التي تحتضنها.

في هذا السياق، قامت هيئة المسح الجيولوجي في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موقع أثري نادر وغير مسبوق، مما دفع الخبراء إلى الانتقال إلى الموقع للاطلاع عليه. وحضر علماء من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على هذا الاكتشاف الهام.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، قام الباحثون التابعون لهيئة المسح بعمليات التنقيب والبحث، وتمكنوا من اكتشاف بنايات حجرية يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

وأوضحت التقارير أن هذا الاكتشاف النادر تم في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، والتي تشتهر بالكثير من المعالم الأثرية النادرة والقيمة التي تم اكتشاف بعضها، ولا يزال الكثير منها غير مكتشف حتى الآن وفقًا لتقديرات الخبراء.

أظهرت التقارير أن هذا الاكتشاف قد أدهش علماء الآثار في جميع أنحاء العالم ودفعهم إلى الانتقال إلى موقع الاكتشاف لفحص ما تم العثور عليه في الواقع، وهذا يؤكد أهمية وقيمة الاكتشاف الذي تم الوصول إليه.

أشار الخبراء إلى أن المنطقة التي تم اكتشافها تُعتبر واحدة من أقدم المنشآت الحجرية التي قام الإنسان القديم ببنائها في جبل الظليات في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية. وقد صدرت ورقة علمية من قبل العلماء والخبراء الذين فحصوا الاكتشاف، أكدوا فيها أن ما تم اكتشافه يُعتبر اكتشافاً نادراً ومدهشاً وفريداً من نوعه، وسيساهم بشكل كبير في مساعدة العلماء والخبراء على فهم الطبيعة ونمط الحياة التي عاشها الإنسان في القرن التاسع قبل الميلاد.

وأشار الخبراء إلى أن معرفة نمط الحياة المسيطر في تلك الفترة في منطقة معينة من العالم ستساهم بشكل كبير في فهم نمط الحياة في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للخبراء، يعتقدون أن منطقة الجوف في شمال السعودية تُعد كنزًا أثريًا وتاريخيًا يزخر بالآثار القديمة التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأكد الخبراء أنهم سيوسعون عمليات البحث والتنقيب في المستقبل في منطقة الجوف، وذلك بناءً على اعتقادهم بأن هناك اكتشافات أثرية مدهشة ونادرة يمكن الوصول إليها في هذه المنطقة.