انت الان تتابع خبر اقوى من ابر الأنسولين مليون مره.. 5 أعشاب جبارة تخفض معدل السكر التراكمي في الدم وتحرق الدهون العنيدة.. داوموا عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحافظ بعض الأعشاب بشكل فعال على صحة مرضى السكري من خلال تعزيز حرق الدهون لخسارة الوزن وخفض معدل السكر في الدم.

تقدم موقع "الكونسلتو" المهتم بالشأن الصحي في السطور التالية بعض الأعشاب التي تساهم في حرق الدهون وخفض سكر الدم.

1- القرفة

تلعب القرفة دورًا مهمًا في خفض معدل السكر في الدم، كما تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.

2- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على عناصر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومن ثم يعمل على ضبط معدلات السكر في الدم، كما يساعد على تنظيم عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء وسد الشهية، وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل جيد.

3- الكركم

يساهم الكركم في خفض معدل السكر في الدم، لاحتوائه على مركب الكركمين وخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ومحاربة للوزن الزائد والحفاظ على صحة القلب، ومن ثم يعد من التوابل المهمة لمريض السكري لحمايته من ارتفاع السكر في الدم والحد من السمنة وتراكم الدهون في الجسم.

4- الكاري

يعتبر الكاري أحد التوابل الغنية بالمعادن الطبيعية التي تعمل على ضبط معدل الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري، كما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

يساهم الكاري أيضًا في الحد من تراكم الدهون بالجسم وزيادة معدل الحرق، ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة في كوب مياه أو مع أطباق الطعام المختلفة.

5- الحلبة

تُعَدُّ بذور الحلبة من المنتجات الهامة التي تُساهم في خفض مستويات السكر في الدم ومحاربة اضطرابات التمثيل الغذائي في الوقت نفسه، وبالتالي تُساهم في تعزيز فرص فقدان الوزن والوقاية من المشكلات الناجمة عن ارتفاع مستويات السكر.