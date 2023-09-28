انت الان تتابع خبر كارثة ستدمر دول عربية وتمحوها عن بكرة أبيها.. العرافة ليلى عبداللطيف تثير الجنون بتوقعات مميتة هي الأولى من نوعها.. لن تصدق مالذي سيحدث بعد أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت عن توقعات جديدة تصفها المتابعون بأنها صادمة. وتنبأت عبداللطيف بحدوث كوارث في شهري آب وأيلول، بالإضافة إلى نشوب حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة. وحذرت العرافة من حدوث مزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، والتي ستؤثر أيضاً على لبنان ومصر. وتوقعت أيضاً حدوث تسونامي يضرب دولة عربية ما سيتسبب في دمار هائل.

وتنبأت عبداللطيف أيضاً بوفاة شخصية فنية مشهورة في المستقبل القريب بشكل مفاجئ وغامض، وهذا الخبر سيثير ضجة كبيرة في الوسط الفني ووسائل الإعلام. وتوقعت أيضاً أن تعلن فرنسا حالة الطوارئ في باريس بسبب حدث مؤسف، وأن يتم قتل ملياردير بارز ومعروف عالمياً في ظروف غامضة. وسيؤدي هذا الحدث إلى حدوث بلبلة عالمية وتفجير أحد المستشفيات في دولة تعاني من آثار الحروب.

توقعت اليابان حدوث كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، مما يثير قلق العالم ويدفعه للتحذير. ومن المتوقع أن تتأثر دول عربية بموجة صقيع قد تسبب التهابات حادة في الرئة وحالات وفاة. وتشهد هذه الدولة العربية سماء مظلمة وأمطار غزيرة. تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تأثر سلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان والمناطق المجاورة لها بسحب ركامية رعدية تساقط زخات من الأمطار الرعدية بغزارة متفاوتة. ومن المتوقع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة في مناطق مختلفة من السلطنة.