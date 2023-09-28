انت الان تتابع خبر بعد زلزال المغرب.. الساعات القادمه تحمل للمغاربة اسوء كارثة عرفتها البلاد..ومركز رصد الزلازل يطلق تحذيرات عاجلة وشديدة الخطورة ويحذر المواطنين من البقاء في هذه الأماكن . والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مناطق جنوب شرق مراكش ليلة السبت على عمق 27 كيلومترا، مما تسبب في حدوث هلع بين السكان وتسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة.

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي من احتمالية حدوث هزات ارتدادية في المغرب في الساعات أو الأيام المقبلة، بعد وقوع زلزال قوي. ونشر المركز تحذيرًا على منصة "تويتر" يقول: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة". وأضاف المركز: "إذا لم تكن هناك ضرورة، يُنصح بالابتعاد عن المناطق المتضررة للحفاظ على سلامتك. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب بأن الزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وقد وقع في الساعات الأولى من صباح السبت في إقليم الحوز في وسط غرب المغرب، وفقًا لشبكة رصد الزلازل الوطنية.

وتعتبر مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط من بين المدن الأكثر تأثرًا بالزلزال، وفقًا لمراسلنا.