انت الان تتابع خبر بخريطة للكرة الأرضية وخط أحمر غامض عليها.. العالم الهولندي يثير جنون العالم : أنا لا أتنبأ، وهذا ما سيحدث وينهي حياة البشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر العالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس خريطة للكرة الأرضية تحمل خطاً أحمراً طولياً، ووصفها بأنها شرح وليست توقعات. وأوضح هوغربيتس أن هذا الخط يمكن رسمه عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة، وأنه يعبر عمودياً على حركة الأرض حول الشمس. وأشار أيضاً إلى أن التقلبات الجوية في 30 أغسطس توافقت مع هذا الخط الأحمر.

لم يتضح بعد الهدف من هذا الخط الأحمر ونشر الخريطة، لكن تعليق هوغربيتس يشير إلى أنه لا يتنبأ وإنما يرد على منتقديه الذين يعتبرون أن التنبؤ بالهزات الأرضية مستحيل. ويؤكد هوغربيتس صحة نظريته التي تقول إن حركة الكواكب واصطفافها تسبب نشاطاً زلزالياً على الأرض.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت توقعات بحدوث هزة أرضية عنيفة في إحدى المناطق على الكرة الأرضية، وقد تنبأ بها العالم الهولندي هوغربيتس وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء التي تؤثر على الكرة الأرضية وتسبب النشاطات الزلزالية، سواء كانت خفيفة أو قوية.

أعاد هوغربيتس مؤخرا تحذيره من زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة على مقياس ريختر، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري. وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية التي يتبعها ssgeos، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حذرت فيه من أنه: "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية"، حدد لها وقتا تقريبيا في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر. وأضاف التحذير أنه "من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية في الفترة ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات" على مقياس ريختر. كما شمل التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر. وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها. وأهم تلك التنبؤات كان توقعه الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي، والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.

وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام. كما تبين أنه قد تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير.

منذ نحو أسبوعين، تعرضت المملكة المغربية لزلزال مدمر أودى بحياة حوالي 3000 شخص وأصاب الآلاف وجعلهم يشردون. يعتبر هذا الزلزال الأكثر فداحة في تاريخ البلاد من حيث عدد القتلى منذ عام 1960، وهو أيضًا الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ أكثر من قرن.