أقوى من إبر الانسولين.. أطعمة لذيذة متوفرة بكل بيت تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها ولن تندم .

انت الان تتابع خبرأقوى من إبر الانسولين.. أطعمة لذيذة متوفرة بكل بيت تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها ولن تندم . والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يُعتبر مرض السكري من النوع الثاني مرضًا يتطور ببطء ويتقدم تدريجيًا، وأحد الاضطرابات الأيضية الأولى التي يمكن ملاحظتها هي مقاومة الأنسولين التي قد تظهر بعد عدة سنوات من تطور المرض.

في هذا المقال، سنتعرف على بعض الأطعمة الطبيعية المتوفرة في معظم المنازل، والتي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتعمل كمنظم لمساعدة الكثيرين في تجنب مرض السكري. القرفة لتنظيم مستوى السكر:

تعتبر القرفة مفيدة لتحقيق استقرار مستوى الجلوكوز في الدم. يُنصح بإضافة القرفة إلى جميع أنواع الأطباق والمشروبات والمرطبات، حيث تضفي طعمًا لذيذًا عليها.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة القرفة إلى التفاح المخبوز لتحضير حلوى لذيذة، ونفس الشيء ينطبق على الشوكولاتة والقهوة التي تصبح ألذ وأكثر صحة عند إضافة القرفة إليها.

القهوة تقي من السكري:

تساعد القهوة على الاسترخاء والبقاء مستيقظًا، وهي مفيدة أيضًا للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وفقًا للدراسات التي أجريت في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. خلال هذه الدراسات، تبين أن استهلاك القهوة بشكل معتدل يزيد من نسبة بروتين يسمى SHBG في الدم، والذي يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري.

التفاح للوقاية من السكري: يعتبر التفاح خيارًا ممتازًا لمكافحة ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يساهم في الوقاية من الإصابة بالسكري. تحتوي هذه الفاكهة على كميات كبيرة من الانثوسيانين، وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء وتعطي اللون الأسود أو الأزرق الداكن. وتعمل هذه المواد على الوقاية من السكري وتقليل خطر الإصابة به.

الشوكولاتة الداكنة تحمي من السكري وأمراض القلب: أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يقلل من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع 2، وكذلك يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الجوز للحماية من السكري ومشاكل القلب: يعتبر تناول الجوز وجميع أنواع الفواكه المجففة بانتظام ضروريًا لحماية الجسم من السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. للاستفادة القصوى من فوائد هذا الغذاء، يوصى بتناول حفنة من الجوز على الأقل يوميًا.