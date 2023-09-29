انت الان تتابع خبر مخيف ومفزع ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا بعد إعصار دانيال..حدث مروع يصعق العالم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر أصوات غريبة وأضواء في ليبيا بعد وقوع إعصار دانيال. وقد ربط البعض هذه الأصوات بظهور الغيلان، وهي أحد أنواع الشياطين.

ظهرت هذه الأصوات الغريبة في عدة مناطق في ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وتم نشر الفيديو من قبل مواطن ليبي. وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ادعى البعض أن ظهور الغيلان في مدينة درنة في ليبيا، وهي نوع من الشياطين، مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الحالي.