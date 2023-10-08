انت الان تتابع خبر ليس كما تخيلنا صدمة كبرى بعد انكشاف الديانة الحقيقية لـلمذيعة خديجة بن قنة والتي أخفتها عن الجميع وأبقتها سرا وماعلاقتها بالماسونية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إنّ خديجة بن قنة هي صحفية وإعلامية ومقدمة برامج أخبار جزائرية الأصل،مسلمة

وهي مذيعة أخبار رئيسية ومقدمة برامج حوارية في ”قناة الجزيرة“ في قطر منذ 27 يونيو (حزيران) 1997، وتشارك في تقديم ”برنامج ما وراء الخبر“ على القناة ذاتها.

بدأت عملها كصحفية ومقدمة أخبار في ”الإذاعة الجزائرية“ بين عامي 1986 و1990، ثم انتقلت للعمل كمحررة ومقدمة أخبار رئيسية في ”التلفزيون الجزائري“ بين عامي 1990 و1994، كما عملت مقدمة أخبار ومعدة ومقدمة برامج في القسم العربي في ”إذاعة سويسرا العالمية“ بين 1995 و1997.

قدمت ”برنامج الملف الأسبوعي“ ضمن القسم العربي في ”إذاعة سويسرا العالمية“ بين عام 1995 و1997، وأعدت قدمت ”برنامج للنساء فقط“ على ”قناة الجزيرة“ عام 2004، كما قدمت ”برنامج الشريعة والناس“ عام 2005 على نفس القناة، إضافة إلى تقديمها برنامجي ”لقاء اليوم“ و”لقاء خاص“ و”حديث الثورة“.

شاركت بن قنة في مؤتمر برلين للحوار بين الأديان الذي نظمته ”وزارة الخارجية الألمانية“ في عام 2005.

صنفتها ”مجلة فوربس“ الأميركية ضمن قائمة النساء العشر الأكثر تأثيراً في الوطن العربي عام 2006، وفازت بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم في مجال الإعلام في 2014، بحسب تصويت ”المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية“، وفازت بلقب ”تاج الإعلامية العربية الملهمة للجمهور“ بحسب استفتاء ”موقع سي إن إن“ الأميركي عام 2015، كما فازت بـ”جائزة الصحافة العربية“، و”جائزة الإنسان العربي“.حاصلة على بكالوريوس في الإعلام عام 1988 من ”جامعة الجزائر“، وشهادة تدريب عام 1989 من مركز تدريب الصحفيين ”CFJ“ في باريس، وشهادة تدريب عام 1993 من مركز ”CIRNEA“ للإنتاج التلفزيوني في باريس.