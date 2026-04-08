مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي الموافقة على تعليق العمليات العسكرية في المنطقة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 07:59 صباحاً - دوت الخليج _ رحبت مصر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين، معتبرة الخطوة «تطورًا إيجابيًا هامًا نحو التهدئة واحتواء التصعيد».

وأكدت مصر، أن هذه الخطوة تمثل فرصة لإفساح المجال أمام المفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، بما يتوافق مع موقفها الثابت الداعي لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتقليل التصعيد، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

دعم المبادرات الدبلوماسية

أكدت مصر استمرار جهودها لدعم كافة المبادرات التي تهدف لتحقيق السلام والأمن، وتعزيز التعاون مع باكستان وتركيا والشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشددت القاهرة على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ورفض أي اعتداء على أراضيها أو المساس بمقدراتها، مشيرة إلى أن أمن واستقرار المنطقة مرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار هذه الدول.

التواصل المصري مع المبعوث الأمريكي

جاء ذلك في إطار اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فجر الأربعاء 4 أبريل، حيث تم التأكيد على أهمية منح الدبلوماسية فرصة لبدء عملية تفاوض جدية بين الجانب الأمريكي والإيراني لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحماية حرية الملاحة الدولية.

