اتفرج أعجوبة لا يصدقها العقل .. صُدفة سعيدة تحوّل شاب عربي فقير إلى مليونير

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الرياض - روايدا بن عباس - خبير عقاري سعودي، في مقطع فيديو متداول ، قصة مواطن تحول من موظف يعمل حارس أمن إلى مليونير ، بعدما ساعد رجل أعمال "قابلة بالصدفة أثناء عمله بمول تجاري" في شراء قطعة أرض فضاء كبيرة بسعر منخفض [ وقال المهندس أحمد الفقيه في المقطع المتداول، الذي نشرته وسائل إعلام سعودية : " أمام إحدى المولات ، كانت هناك أرض فضاء ،

وفي يوم من الأيام حضر مواطن بسيارة فارهه ، وذهب إلى حارس الأمن بالمول ، فقال له " هل تعرف صاحب هذه الأرض الفضاء ؟" ، فأجابه " لا " فطلب منه رجل الأعمال أن يعرف صاحب هذه الأرض ، وسيعطيه 5 آلاف ريال مكافأة . حارس الأمن يصل لمالك الأرض وأضاف: ففرح حارس

الأمن ، وركب سيارته البسيطة وظل يبحث عن صاحب الأرض حتى وصل إلى جميع بياناته ، على الفور اتصل برجل الأعمال وأخبره أنه وصل إلى مالك الأرض ، وأعطاه جميع البيانات . واستكمل : إن رجل الأعمال إنسان ذكي ، فهو يعلم أنه إذا ذهب إلى مكتب العقارات وسأل عن صاحب الأرض

، كان أصحاب المكاتب سيرفعون السعر عليه ، لهذا جعل الحارس يبحث له عن صاحب الأرض وأخذ البيانات منه ، وتمكن من شراء الأرض وتسجيلها . مكافأة غير متوقعة لحارس الأمن واستطرد: وظل رجل الأعمال شهرين حتى أمتلك الأرض، ثم ذهب إلى حارس الأمن وأعطاه شيك بمبلغ " 5

مليون " ريال ، لسعيه وبحثه ومساعدته في شراء هذا المخطط ، عندما رأى الحارس الشيك ، سقط مغشيا عليه من الفرحة : شاهد أعجوبة لا يصدقها العقل .. صُدفة سعيدة تحوّل شاب عربي فقير إلى مليونير ( فيديو مذهل .