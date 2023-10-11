انت الان تتابع خبر رفضت الزواج من شاب عشريني.. فتاة سعودية تفاجئ الجميع وتطلب الارتباط بوالده والسبب صادم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت فتاة سعودية أسرتها بشرط غريب حينما تقدم شاب عشريني لخطبتها وجاء إلى منزل اسرتها برفقة والده الستيني.وبدأت تفاصيل القصة حينما ذهب الشاب العشريني ووالده لخطبة فتاة ليتفاجأ برفضها الزواج منه، واشترطت أن تتزوج الأب الستيني. انصدم الجميع من جرأة الفتاة، وتوقعوا أنها مزحة ثقيلة، لكنها كانت جادة في الأمر فقبل الأب الزواج منها، وعاد الشاب مكسور الخاطر.عقب ذلك، أصر الجميع على معرفة سبب رفض الشاب وإبداء رغبتها في الأب، فكانت الصدمة حينما فاجأتهم برد حاسم. قالت الفتاة: ماذا أفعل بالشاب العشريني طلباته كثيرة وقد أعجز عن تلبية رغبته في الفراش، ويدقق بكل صغيرة وكبيرة.

وأضافت: المشكلة الأكبر أن الشاب سيلجأ للزواج من أخرى في يوم من الأيام. وتابعت الفتاة: أما الزوج الستيني فهو (سمح) ويدللني والأهم أنه في الغالب لن يتزوج علي فقد بلغ من العمر عتياً.

حينها اقتنع الجميع برؤيتها وتزوجت الستيني، وعاد الشاب يبحث عن فتاة أخرى