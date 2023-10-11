انت الان تتابع خبر شهر 10 لن يمر مرور الكرام.. اشهر خبير جيولوجي يطلق تحذيراً مخيفا وعاجلاً سيحدث في هذه المنطقة ويحدد بالزمان والمكان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منتصف شهر أغسطس لن يمر مرور الكرام.. خبير جيولوجي يطلق تحذيراً عاجلاً في هذه المنطقة. في حين يتابع العديد من الأشخاص حول العالم التنبؤات بإمكانية حدوث زلازل في أماكن مختلفة على سطح الأرض، أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الأحد قبل رمضان بتسجيل 29 هزة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيان المركز، توزعت الهزات كما يلي: هزة في لواء إسكندرون، و5 هزات جنوب شرقي اللاذقية في البر وعلى بعد 14 كم و 19 كم و 13 كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 و 3.7. كما سُجلت هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساءً بقوة 2.2، وسُجلت 11 هزة في البر التركي.وأشار المركز إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

وفي صفحة العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على تويتر، تم نشر تغريدة تحذيرية حول حدوث نشاط زلزالي مرتبط بتقلبات في الغلاف الجوي. ونشرت الصفحة خريطة تظهر دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

وما زال العالم الزلزالي الهولندي فرانك هوغربيتس يتلقى الانتقادات والاتهامات بإثارة الذعر حول العالم، بعد أن حذر مرارًا من أنشطة زلزالية مدمرة، بناءً على حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض. ومع ذلك، يصر على نظرياته.

يعاود العالم الهولندي هوغربيتس التغريد بمزيد من التوقعات حول حدوث زلازل في شهر مارس، ويربط ذلك بصفة خاصة بمواقف الكواكب المتوازية مع الأرض، ولا سيما كوكب الزهرة.

وفي أحدث تغريداته يوم الأحد، قال العالم الهولندي المثير للجدل في تغريدة على "تويتر": "إذا كنت تقيس معدل حدوث الزلازل، فقد يكون هناك 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة. وبالمثل، يمكن أن يحدث 5 زلازل كبيرة في 4 أيام. يجب دراسة ظروف حدوثها بعناية وعدم التشويش عليها من خلال التركيز على متوسط قوتها".

وأثارت تحذيرات هوغربيتس حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل حدوثها بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من 51 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد آخرين.

وبعد أن تحدث سابقًا عن علاقة بين حدوث الزلازل واكتمال القمر، أثار العالم الهولندي الجدل مجددًا بالتغريد عن العلاقة بين كوكب الزهرة والزلازل التي تحدث على الأرض. فقد غرّد قبل أيام قليلة قائلاً: "لعب كوكب الزهرة دورًا رئيسيًا في الزلازل في 6 فبراير. نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبيرة".

أعاد البروفيسور الهولندي المثير للجدل، فرانسيسكو فان دير سلوتن، نشر بيانات منشورة من قبل الهيئة التي يتبعها SSGEOS، مؤكداً أنه بإمكان أي شخص مهتم الحصول على نطاق النظام الشمسي وقياس الاقترانات في البيانات. وتشير تلك البيانات إلى أن كوكب الزهرة فريد من نوعه.

ويعتبر الكوكب الزهرة فريدًا ليس فقط لأنه يحتوي على مجال كهرومغناطيسي مستحث، ولكن أيضًا لأنه يرتبط بشكل قوي جدًا بنسبة 87% مع الزلازل الكبرى، كما حدث في تركيا الوسطى مؤخرًا. وفي تغريدة أخرى، كتب البروفيسور الهولندي المثير للجدل:

"لقد حان الوقت للتخلي عن نظام معتقد قائم فقط على نظرية عمرها 300 عام والبدء في تبني نظريات جديدة تشمل أيضًا المجالات الكهرومغناطيسية للكواكب". وحذر من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام القادمة".

وأشار البروفيسور المثير للجدل إلى أنه من السهل تحديد وقت تقريبي لوقوع الزلازل، ولكن من الصعب تحديد مكان وقوعها. وقد أكد العديد من الخبراء والدراسات السابقة أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استنادًا إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.