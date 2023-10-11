انت الان تتابع خبر تكريم الحكمة والتاريخ: مدارس الطائف تحتفي باليوم العالمي لكبار السن في حفل فريد من نوعه يُكرم ويُحتفى بحكايا الحياة الملهمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت مدارس الطائف (بنين وبنات) في الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف اليوم 10-10-2023، وذلك انطلاقاً من الدور التعليمي والتربوي لوزارة التعليم الذي يسهم في غرس القيم والمبادئ في نفوس الناشئة.

وفي هذا الإطار سبق أن وجهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بتفعيل هذه المناسبة وتوجيه مديري ومديرات المدارس للمشاركة الفاعلة للتوعية بحقوق كبار السن، ورعايتهم ورفع مستوى الاهتمام بهم، ومساندتهم ومنحهم ما يستحقون من التقدير والاهتمام.

وفي ضوء ذلك قامت المدارس بتكثيف البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية واستثمار الأنشطة والإذاعة الصباحية وحصص التربية الفنية والبدنية ومنصات وسائل التواصل للمدارس للتعريف بحقوق كبار السن، وأهمية رعايتهم وتقديم المساعدة لهم، وتوضيح أن أهميتهم لا تقتصر على يوم محدد؛ بل إن هذا اليوم يأتي للتذكير بهم ودورهم في الحياة ومكانتهم في المجتمع.

من جانب آخر، شاركت مدارس البنين والبنات في الحملة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.