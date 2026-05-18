هشام ماجد: كنت هعمل فيلم "برشامة" أنا وشيكو كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم برشامة الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.وقال هشا إقرأ المزيد

هشام ماجد: كنت هعمل فيلم "برشامة" أنا وشيكو كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم برشامة الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.وقال هشا إقرأ المزيد

ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة "عيد الفن"

ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة "عيد الفن"

هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن برسالة رومانسية احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على إنست إقرأ المزيد

هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن برسالة رومانسية احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على إنست إقرأ المزيد

أخبار اليمن : احتشاد يمني غاضب تنديداً بالإساءة للقرآن

أخبار اليمن : احتشاد يمني غاضب تنديداً بالإساءة للقرآن

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السالمي

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السالمي

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل الرماح

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل الرماح

انخفاض أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

انخفاض أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

بادما العالمية: انتهاء 60% من إنشاءات مجمع “يادا إيجيبت” وبدء الإنتاج 2027

بادما العالمية: انتهاء 60% من إنشاءات مجمع “يادا إيجيبت” وبدء الإنتاج 2027

الرئيسية مال وأعمال

جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن

جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن

نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - محمد اأحمد _ قال محمد صيام، رئيس القطاع التجاري بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن الشركة واجهت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج تراوحت بين 20 و 25%، نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألبان ، إضافة الي أسعار الشحن و زيادة تكاليف التأمين بنحو أربعة أضعاف نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولة بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، أن الارتفاعات شملت أيضًا تكاليف النقل الداخلي بعد تحريك أسعار الوقود، فضلًا عن زيادة سعر الدولار بنسب تراوحت بين 14 و 15%ً.

وأوضح صيام أن جهينه نجحت في امتصاص أكثر من 75% من هذه الزيادة في التكاليف من خلال تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاجية داخل المصانع.

وأشار إلى أن الزيادة التي تم تمريرها إلى أسعار المنتجات تراوحت بين 4% و5% فقط، مؤكدًا حرص الشركة على عدم تحميل المستهلكين كامل الأعباء الناتجة عن ارتفاع مدخلات الإنتاج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزير التخطيط: صياغة رؤية تنموية بمستهدفات محددة ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي

أخبار ذات صلة

0 تعليق