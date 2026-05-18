نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - محمد اأحمد _ قال محمد صيام، رئيس القطاع التجاري بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن الشركة واجهت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج تراوحت بين 20 و 25%، نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألبان ، إضافة الي أسعار الشحن و زيادة تكاليف التأمين بنحو أربعة أضعاف نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولة بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، أن الارتفاعات شملت أيضًا تكاليف النقل الداخلي بعد تحريك أسعار الوقود، فضلًا عن زيادة سعر الدولار بنسب تراوحت بين 14 و 15%ً.

وأوضح صيام أن جهينه نجحت في امتصاص أكثر من 75% من هذه الزيادة في التكاليف من خلال تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاجية داخل المصانع.

وأشار إلى أن الزيادة التي تم تمريرها إلى أسعار المنتجات تراوحت بين 4% و5% فقط، مؤكدًا حرص الشركة على عدم تحميل المستهلكين كامل الأعباء الناتجة عن ارتفاع مدخلات الإنتاج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهينه: زيادة 25% في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع المدخلات والشحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.