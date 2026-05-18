جنايات الزقازيق تصدر حكم بالإعدام لشاب تعدى على طفلة الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 08:18 مساءً - قضت محكمة جنايات الزقازيق، وبإجماع آراء جميع أعضائها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا للمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بنطاق دائرة مركز بلبيس.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد السيد عبد المجيد، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وأحمد سعيد حبيب، وأمانة سر أحمد البنا، وإسلام عبد العاطى.

تفاصيل القضية

عندما قررت النيابة العامة، أحالت" م. عبد الرحمن " 27 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون شهر مارس "رمضان" عام ٢٠٢٥ بدائرة مركز بلبيس، خطف بالتحايل الطفلة " ش " 7 أعوام باستدراجها بحجة اصطحابها إلى الملاهي ثم أقصاها عن أعين الناس وذويها لارتكاب جريمته والتعدى عليها وعرض حياتها للخطر.

وتبين من أقوال الشاهدة الأولى والدة الطفلة المجنى عليها، أنها لاحظت أن نجلتها لا تستطيع الجلوس دون وضع وسادة أسفلها منذ عودتها من منزل صديقتها لإعطائها الطعام لها في شهر رمضان،و بسؤالها عن السبب أخبرتها انه عند توصيلها الطعام لمنزل جارتهم بصحبة شقيقتها التوأم فتح المتهم الباب لهما وأعطى مبلغ مالي لشقيقتها الشراء علبة سجائرفذهبت شقيقتها واستدرجها بحجة اصطحابها إلى الملاهي،وما ان الفرد بها حتى قيد حركتها مستغلاً فارق القوة الجسمانية، وتعدى عليها وهددها بالقتل لكي لا تخبر احد بالواقعة.

التحريات توصلت لصحة الواقعة

تم القبض على المتهم، وتوصلت تحريات مباحث مركز بلبيس، برئاسة المقدم إبرهيم عبد الغنى، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى صحة الواقعة وتبين ان المتهم يتعاطى المواد المخدرة جوهر مخدر الحشيش، و باستجواب المتهم أمام النيابة العامة اعترف أنه في آخر شهر رمضان من عام 2025 حضرت الطفلة المجني عليها وشقيقتها بطعام مرسل لوالدته فقام بإعطاء مبلغ مالي لشقيقتها لشراء علية سجائر لينفرد بالمجني عليها وزعم اصطحابها إلى الملاهي فاقتادها الى ارض فضاء لإقصائها عن أعين الناس وما أن الفرد بها حتى تعدى عليها ، فأجهشت بالبكاء والصراخ فقيد حركتها وفمها،وهدادها بالقتل اذ أخبرت أحد بالواقعة وعند عودته للمنزل وجد شقيقتها احضرت له علبة السجائر تسأله عن شقيقتها أخبرها أنه كان يشتري لها حلويات.

إحالة المتهم للمحاكمة

قرر المستشار خالد عابدين المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق، إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم، بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.