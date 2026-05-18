متى تنتهي موجة الحر..الأرصاد تحذر من طقس شديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 08:17 مساءً - تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع استمرار تأثر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بموجة حارة ممتدة تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية وسط أجواء أقرب للصيف المبكر خلال فصل الربيع.

حالة الطقس في مصر

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون معتدلًا في ساعات الصباح الباكر بينما يتحول إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات في حين تسود أجواء أكثر اعتدالًا خلال الليل مع ميل طفيف للحرارة في بعض المناطق.

كما أوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية ستشهد طقسًا حارًا نسبيًا مقارنة بباقي أنحاء البلاد مع استمرار التأثر بالكتل الهوائية الساخنة القادمة من الجنوب.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين من الأرصاد

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، واتباع التعليمات الخاصة بتجنب الإجهاد الحراري خاصة مع استمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تشير التوقعات إلى بدء تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع انخفاضها بقيم قد تصل إلى 10 درجات مئوية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري مما يخفف من حدة الأجواء الحارة تدريجيًا.

حالة الطقس حتى السبت المقبل

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفترة من الاثنين 19 مايو وحتى السبت 23 مايو ستشهد استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء مع ذروة للموجة الحارة يوم الثلاثاء قبل بدء التحسن التدريجي في درجات الحرارة لاحقًا.