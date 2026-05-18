جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - محمد أحمد _ قال محمد صيام رئيس القطاع التجاري بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف بها السوق المحلية والأسواق التصديرية، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز التواجد الخارجي وتلبية احتياجات شرائح جديدة من المستهلكين، خاصة الأجيال الأصغر سنًا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولة بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، إن توجه الشركة الحالي يركز على تطوير منتجات تحقق هدفين رئيسيين، يتمثلان في دعم خطط التوسع التصديري، إلى جانب تقديم منتجات تتناسب مع المتغيرات في أنماط الاستهلاك واحتياجات الأسواق المختلفة.

وكشف صيام عن إضافة خط إنتاج جديد بطاقة تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة، مشيرًا إلى أن هذا الخط مخصص حاليًا بنسبة 100% للتصدير.

وأرجع هذا التوجه إلى النمو المتزايد في طلبات التصدير على منتجات الشركة، خاصة من أسواق السعودية وليبيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإيرادات التصديرية ودعم التوسع الخارجي للشركة.

وأضاف أن هذه الأسواق تحتاج إلى منتجات بأحجام أصغر من الأحجام المطروحة بالسوق المحلية، والتي تبدأ من نحو 200 مللي، وهو ما دفع الشركة للاستثمار في هذا الخط لإنتاج عبوات أصغر تتوافق مع احتياجات تلك الأسواق، مع إمكانية التوسع لاحقًا في أسواق أخرى بمنطقة الخليج وأفريقيا لديها متطلبات مماثلة.

وأشار إلى أن خط الإنتاج الجديد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات التصدير، مؤكدًا أن توجيه إنتاجه للسوق المحلية ليس ضمن الخطة الحالية، لكنه قد يكون محل دراسة مستقبلًا وفقًا لمتغيرات السوق.

وأوضح صيام، أن الخط لا يزال في مراحله النهائية قبل التشغيل، مع توقعات ببدء التشغيل الفعلي خلال شهر إلى شهرين، بما يمنح فرق التسويق والمبيعات الوقت الكافي لإعداد خطط التوزيع والترويج.

وأضاف أن المنتج المرتبط بهذا الخط لا يزال في مرحلة التطوير، حيث تعمل فرق البحث والتطوير حاليًا على تحديد الشكل النهائي للمنتج بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

