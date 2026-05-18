هشام ماجد: كنت هعمل فيلم "برشامة" أنا وشيكو كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم برشامة الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.وقال هشا إقرأ المزيد

هشام ماجد: كنت هعمل فيلم "برشامة" أنا وشيكو كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم برشامة الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.وقال هشا إقرأ المزيد

ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة "عيد الفن"

ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة "عيد الفن"

هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن برسالة رومانسية احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على إنست إقرأ المزيد

هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن برسالة رومانسية احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على إنست إقرأ المزيد

أخبار اليمن : احتشاد يمني غاضب تنديداً بالإساءة للقرآن

أخبار اليمن : احتشاد يمني غاضب تنديداً بالإساءة للقرآن

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السالمي

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السالمي

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل الرماح

أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل الرماح

انخفاض أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

انخفاض أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

بادما العالمية: انتهاء 60% من إنشاءات مجمع “يادا إيجيبت” وبدء الإنتاج 2027

بادما العالمية: انتهاء 60% من إنشاءات مجمع “يادا إيجيبت” وبدء الإنتاج 2027

الرئيسية مال وأعمال

جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية

جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية

نعرض لكم الان تفاصيل خبر جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - محمد أحمد _ قال محمد صيام رئيس القطاع التجاري بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف بها السوق المحلية والأسواق التصديرية، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز التواجد الخارجي وتلبية احتياجات شرائح جديدة من المستهلكين، خاصة الأجيال الأصغر سنًا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولة بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، إن توجه الشركة الحالي يركز على تطوير منتجات تحقق هدفين رئيسيين، يتمثلان في دعم خطط التوسع التصديري، إلى جانب تقديم منتجات تتناسب مع المتغيرات في أنماط الاستهلاك واحتياجات الأسواق المختلفة.

وكشف صيام عن إضافة خط إنتاج جديد بطاقة تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة، مشيرًا إلى أن هذا الخط مخصص حاليًا بنسبة 100% للتصدير.

وأرجع هذا التوجه إلى النمو المتزايد في طلبات التصدير على منتجات الشركة، خاصة من أسواق السعودية وليبيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإيرادات التصديرية ودعم التوسع الخارجي للشركة.

وأضاف أن هذه الأسواق تحتاج إلى منتجات بأحجام أصغر من الأحجام المطروحة بالسوق المحلية، والتي تبدأ من نحو 200 مللي، وهو ما دفع الشركة للاستثمار في هذا الخط لإنتاج عبوات أصغر تتوافق مع احتياجات تلك الأسواق، مع إمكانية التوسع لاحقًا في أسواق أخرى بمنطقة الخليج وأفريقيا لديها متطلبات مماثلة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن خط الإنتاج الجديد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات التصدير، مؤكدًا أن توجيه إنتاجه للسوق المحلية ليس ضمن الخطة الحالية، لكنه قد يكون محل دراسة مستقبلًا وفقًا لمتغيرات السوق.

وأوضح صيام، أن الخط لا يزال في مراحله النهائية قبل التشغيل، مع توقعات ببدء التشغيل الفعلي خلال شهر إلى شهرين، بما يمنح فرق التسويق والمبيعات الوقت الكافي لإعداد خطط التوزيع والترويج.

وأضاف أن المنتج المرتبط بهذا الخط لا يزال في مرحلة التطوير، حيث تعمل فرق البحث والتطوير حاليًا على تحديد الشكل النهائي للمنتج بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهينه تستعد لطرح منتجات جديدة والتوسع في الشرائح الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق