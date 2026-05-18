وكالة الطاقة الدولية تحذر من نفاد مخزونات النفط التجارية خلال أسابيع

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - العربية نت _ حذر فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، من اتساع الفجوة بين واقع سوق النفط الفعلية وتحركات أسواق العقود الآجلة، مؤكداً أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ساهم في إضافة نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى الأسواق.

وقال بيرول إن هناك “فجوة في إدراك حجم الأزمة” بين السوق الفعلية للنفط وسوق العقود الآجلة، في إشارة إلى أن الأسعار الحالية قد لا تعكس بشكل كامل الضغوط الحقيقية على الإمدادات العالمية.

وأضاف أن المخزونات النفطية التجارية قد تتعرض للاستنزاف خلال أسابيع إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب، ما يهدد بتفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح مدير وكالة الطاقة الدولية أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لعب دوراً محورياً في تهدئة الأسواق وتعويض جزء من النقص في الإمدادات، إلا أنه أشار إلى أن هذه الأداة لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة.

وتأتي تصريحات بيرول في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الإمدادات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف تعطل صادرات النفط عبر ممرات بحرية حيوية، ما يبقي أسعار الخام تحت ضغط التقلبات الحادة.

وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الإثنين فوق مستويات 111 دولارا للبرميل، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.91 دولار بما يعادل 0.83% إلى 110.2 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 106.5 دولار للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.04%. وخلال الجلسة لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 30 أبريل.

