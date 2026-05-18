بادما العالمية: انتهاء 60% من إنشاءات مجمع “يادا إيجيبت” وبدء الإنتاج 2027

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - أعلن داريك بيوتر كروبا رئيس مجلس إدارة شركة بادما العالمية للأثاث، إن الشركة انتهت بالفعل من حوالي 60% من أعمال الإنشاءات لمجمع “يادا إيجيبت”، ومن المتوقع الانتهاء من كافة التجهيزات بنهاية العام الجاري، ليبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع “يادا إيجيبت” 70 مليون يورو، وتم تأسيسه على مساحة 460 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بادما العالمية للأثاث، لبحث تسريع تنفيذ مشروع الشركة في مصر “يادا إيجيبت”، بحضور داريك بيوتر كروبا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجاريك داريوس بوركيت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور خالد الخمري، مدير عام شركة يادا إيجيبت.

ويعمل مشروع «يادا إيجيبت» وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، حيث سيقوم المجمع بتصدير 100% من الإنتاج لمنافذ بيع شركة أيكيا العالمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو من بين المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

المشروع يوفر 6.350 فرصة عمل.. وابتعاث أول مجموعة من المهندسين لتوطين التقنية الأوروبية في مصر

وقال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في توفير كافة سبل الدعم لمشروع «يادا إيجيبت» الذي يتفق مع استراتيجية التنمية المصرية، حيث يوفر 6,350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي من صادرات قطاع الأثاث الواعد في مصر، كما يحقق هدف الدولة من تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية عبر استقبال الاستثمارات كثيفة العمالة.

وقال داريك بيوتر كروبا إن شركة بادما العالمية للأثاث مهتمة بتوطين التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث في مصر، لذلك قامت الشركة بإرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين لمصانعها في بولندا، مقر الشركة الرئيسي ومركز تصدير الأثاث الرئيسي في أوروبا، لتدريبهم على أحدث التقنيات وتطبيق أساليب التصنيع الحديثة في مصر، مشيراً إلى أن شركة بادما حصلت على جائزة أفضل مورد من شركة أيكيا العام الماضي، وتستهدف استدامة هذا التفوق بمساهمة مجمعها الصناعي في مصر.

