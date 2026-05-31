أزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى فى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى فى غزة، د. رائد حسين، من تداعيات خطيرة لأزمة تعطل المولدات الكهربائية بالمستشفى، والتي وصلت إلى مرحلة حرجة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع، مهددة عمل الأقسام الحيوية وحياة المرضى.

وأشار مدير مستشفى شهداء الأقصى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد إلى أن المولدات الاحتياطية في المستشفى متهالكة وتعمل منذ أكثر من عام، ولا تلبي الاحتياجات اليومية للأقسام الحيوية.