أزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى فى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع

أزمة كهرباء حادة تهدد حياة المرضى فى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى فى غزة، د. رائد حسين، من تداعيات خطيرة لأزمة تعطل المولدات الكهربائية بالمستشفى، والتي وصلت إلى مرحلة حرجة بعد توقف مولد الاحتياط الرابع، مهددة عمل الأقسام الحيوية وحياة المرضى.

وأشار مدير مستشفى شهداء الأقصى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد إلى أن المولدات الاحتياطية في المستشفى متهالكة وتعمل منذ أكثر من عام، ولا تلبي الاحتياجات اليومية للأقسام الحيوية.

وأكد أن توقف عمل غرف العمليات جاء مباشرة بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، فيما تواجه أقسام الكلى الصناعية، حضانة الأطفال، العناية المركزة والمختبر خطر التوقف عن العمل إذا استمرت الأزمة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من الحاجة إلى الكهرباء لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، وأن التدخلات الهندسية والفنية للفرق المختصة أصبحت دون جدوى بسبب تهالك المولدات ونقص قطع الغيار.

وأوضح أن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، ويخدم نحو نصف مليون نسمة من أبناء المحافظة والنازحين، ما يجعل الأزمة أكثر خطورة على حياة المواطنين.

وناشد د. حسين كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الكهرباء للمستشفى من خلال الربط المباشر وإدخال مولدات كهربائية جديدة.

 

