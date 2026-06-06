الاكسسوارات التريندي للسنة دي

الاكسسوارات التريندي للسنة دي

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الاكسسوارات التريندي للسنة دي

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الاكسسوارات التريندي للسنة دي

الاكسسوارات التريندي للسنة دي

الاكسسوارت التريندي للموسم ده بتتنوع ما بين القطع المعدنية الملفتة، والاكسسوارات الدهبية الضخمة، ونضارات الشمس الكبيرة، وسواء كنتي بتدوري على قطع اكسسوارات اساسية وعملية لخروجاتك اليومية او قطع جريئة، النهاردة هنشارك معاكم احدث صيحات الموضة.

الاكسسوارات الدهبية الضخمة:

الحلقان الكبيرة، والسلاسل السميكة، والخواتم الطبقات ما زالت موضة جدا، وعلامات تجارية كبيرة زي باندورا بتقدم قطع اكسسوارات مميزة.

توكة الشعر المبطنة:

النوع ده من التوك بتكون مصنوعة من قماش ناعم، وهي مثالية كأكسسوار للشعر في الايام العادية، او اثناء ممارسة التمارين الرياضية.

نضارات الشمس الكبيرة:

دوري على النضارات اللي باطارات هندسية او الكلاسيكية من طراز افياتور او كات اي.

الشنط الصغيرة واكسسوارات الشنط:

تزيين شنطة الايد بالاكسسوارات البسيطة، وسلاسل المفاتيح، او السكارف بقت عنصر اساسي.

الاحزمة المميزة:

الاحزمة العريضة واحزمة الوسط بابزيم معدني رجعت تاني بقوة في الموسم ده.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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