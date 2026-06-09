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وصفة بودرة تفتيح الجسم

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وصفة بودرة تفتيح الجسم

وصفة بودرة تفتيح الجسم

النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل وصفة بودرة لتفتيح الجسم، هتساعدك في الحصول على بشرة صحية وبتلمع، البودرة هتساعدك على ازالة اسمرار البشرة، كمان ازالة الشعر الخفيف من الوجه والجسم، والتخلص من التصبغات وتغير لون البشرة.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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