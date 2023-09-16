منظمات مدنية وسياسية تدعو الحوثي لتأمين ميداني السبعين والتحرير في صنعاء لهذا الأمر المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - طالبت منظمات المجتمع المدني و المكونات السياسية و الثقافية في اليمن، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتأمين ساحة احتفال بمناسبة الذكرى الـ26 لثورة سبتمبر والذكرى الـ14 لثورة أكتوبر في ميداني السبعين أو التحرير في العاصمة صنعاء.

وأصدر مكون الأحرار الذي يرأسه البرلماني في برلمان صنعاء غير المعترف به دولياً، المدعو عبده بشر، أنه تمت دعوة وزارة الداخلية الخاضعة لمليشيا الحوثي لتأمين إحدى الميادين لإقامة الاحتفالات بذكرى الثورتين، وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 2003.

البيان أكد على ضرورة حماية وتأمين الميدان الذي سيتم تحديده لإقامة الفعاليات، ودعا التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الثقافية والنقابات والاتحادات والمكونات السياسية إلى التعاون في هذا الشأن. وأضاف البيان أنه في حال وجود عوائق أمنية أو مخاوف تتعلق بالسلامة، فإن المنظمين مستعدون لمناقشة ساحة بديلة للاحتفال بعد التشاور مع الجهات المعنية.

و منذ بداية شهر سبتمبر، دعا ناشطون في مختلف المحافظات في اليمن إلى الاحتفال بذكرى الثورة الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر بجميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك المظاهرات ورفع الأعلام الوطنية.